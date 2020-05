Der 27. Spieltag in der 2. Liga nimmt heute so richtig Fahrt auf, es stehen drei Partien auf dem Programm. Wir zeigen euch, wie Ihr die 2. Liga heute live im TV und Livestream sehen könnt.

2. Liga heute live: Drei Partien im Programm

Am heutigen Samstag, den 23.5.2020, finden in der 2. Bundesliga drei Partien statt. Alle Partien werden pünktlich um 13 Uhr angepfiffen.

Für Hannover 96 ist dieser Spieltag ein ganz spezieller, da die Niedersachsen ihren ersten "Geisterspieltag" erleben werden. Nachdem der Gegner am 26. Spieltag, Dynamo Dresden, im Vorfeld auf die Partie mehrere Coronafälle aufwies, wurde das Spiel verschoben. Nun startet Hannover 96 am 27. Spieltag nach der Coronapause wieder in den Spielbetrieb.

Die anderen Partien des Tages haben genauso viel Brisanz. Der SV Darmstadt 98 empfängt den FC St. Pauli im heimischen Böllenfalltor-Stadion, während Sandhausen auf Kapitän Dennis Diekmeier gegen den SSV Jahn Regensburg verzichten muss.

2. Liga heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der 2. Liga liegen bei Sky und DAZN. Die heutigen drei Spiele werden nicht im Free-TV zu sehen, nur die Sonntags-Konferenz der 2. Bundesliga wird auf dem Sender Sky Sport News HD gratis zu sehen sein.

Wenn du Kunde des Pay-TV Senders bist, kannst du die Begegnungen jeweils als Einzelspiel auf den Sky Bundesliga Kanälen sehen. Via Sky Go kann die Begegnung auch von einem mobilen Gerät verfolgt werden. Wer kein Sky-Abo hat, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben. Dieser ist wie das Sky-Abo kostenpflichtig.

2. Liga heute live: Die Spiele im Überblick

Die drei Begegnungen des Tages im Überblick:

Spielbeginn Heim Gast 23.05.

13:00 VfL Osnabrück Hannover 96 23.05.

13:00 SV Sandhausen SSV Jahn Regensburg 23.05.

13:00 SV Darmstadt 98 FC St. Pauli

2. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag