Am 27. Spieltag der 2. Liga starten wir gleich mit zwei Freitagsbegegnungen in das Wochenende. Heidenheim empfängt den SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Nürnberg trifft auf Erzgebirge Aue. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

2. Liga live im TV und Livestream: Zweiter Geisterspieltag

Nachdem die 2. Liga ebenfalls wie die Bundesliga am vergangenen Wochenende wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat, steht heute der Beginn des 27. Spieltags auf dem Programm. Der SV Wehen Wiesbaden siegte am 26. Spieltag komplett überraschend gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart mit 2:1, während Gegner Heidenheim eine bittere 0:3 gegen den VfL Bochum einstecken musste.

In der zweiten Begegnung des Tages reist Erzgebirge Aue zum 1.FC Nürnberg. Die Auer kommen mit reichlich Rückenwind in die Partie, nachdem zuhause gegen Sandhausen ein wichtiger Dreier mit 3:1 eingefahren werden konnte. Die Franken verloren im Hohen Norden beim FC St. Pauli mit 0:1.

2. Liga heute live im TV und Livestream

Wie bereits am vergangenen Spieltag, waren die Stadien und Sportbars für alle Zuschauer geschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Im Innenraum des Stadions sind nur ca. 100 Verantwortliche, welche für den Betrieb des Fußballspiels unerlässlich sind, erlaubt.

Sky hat sich vor der Saison die Rechte an allen Partien der 2. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnungen als Einzelspiele auch nach der Corona-Pause live. Zudem hat Sky am heutigen Samstag auch eine Konferenz mit den parallel laufenden Spielen im Programm.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky zusätzlich alle Einzelspiele der 2. Liga sowie die Konferenzen in Livestreams an. Kunden können via SkyGo oder dem täglich buchbaren SkyTicket auf diese zugreifen.

2. Liga: Die Highlights auf DAZN sehen

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky. Auch die US-Ligen MLB, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag

So stehen Wiesbaden, Aue, Heidenheim und Nürnberg vor dem 27. Spieltag da.