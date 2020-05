2. Liga, 27. Spieltag: Termin, Datum, Begegnungen, Ansetzungen

Der 27. Spieltag der 2. Bundesliga steht bevor und hält unter anderem ein absolutes Topspiel zwischen zwei heißen Aufstiegskandidaten bereit. Wann der 27. Spieltag der 2. Liga stattfindet und welche Begegnungen angesetzt sind, erfahrt Ihr hier.

Alle Highlights der 2. Liga könnt ihr mit dem kostenlosen Testmonat bei DAZN schon 40 Minuten nach Abpfiff abrufen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Liga, 27. Spieltag: Datum und Uhrzeit

Der 27. Spieltag der 2. Liga beginnt am 22. Mai mit zwei Freitagsspielen um 18.30 Uhr. Heidenheim empfängt den SV Wehen und der 1. FC Nürnberg trifft auf Erzgebirge Aue. Auf drei Partien am Samstag um 13 Uhr folgen weitere drei Spiele zum Abschluss des 27. Spieltags am Sonntag um 13.30 Uhr. Ob Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth antreten wird, ist aktuell noch unklar.

© imago images

27. Spieltag der 2. Liga: Alle Begegnungen im Überblick

Die Sonntagspartie HSV vs. Bielefeld sticht als absolutes Highlight des anstehenden 27. Spieltags heraus. Die Hamburger stehen zwar auf dem zweiten Platz der 2. Liga, aber doch ganze sieben Punkte hinter Arminia und müssen eher aufpassen, dass sie nicht vom punktgleichen VfB Stuttgart überholt werden.

Die Schwaben haben jedoch auch keine ganz einfache Aufgabe vor sich, da sie bei Holstein Kiel antreten müssen.

Spielbeginn Heim Gast 22.05.

18:30 Heidenheim -:- SV Wehen 22.05.

18:30 1. FC Nürnberg -:- FC Erzgebirge Aue 23.05.

13:00 VfL Osnabrück -:- Hannover 96 23.05.

13:00 SV Darmstadt 98 -:- FC Sankt Pauli 23.05.

13:00 Sandhausen -:- Jahn Regensburg 24.05.

02:00 SG Dynamo Dresden -:- SpVgg Greuther Fürth 24.05.

13:30 Hamburger SV -:- Arminia Bielefeld 24.05.

13:30 Holstein Kiel -:- VfB Stuttgart 24.05.

13:30 Karlsruher SC -:- VfL Bochum

2. Liga: Die Ansetzungen des 27. Spieltags im Liveticker

Ihr könnt alle Spiele des 27. Zweitliga-Spieltags im SPOX-Liveticker verfolgen. Dort bekommt ihr alle wichtigen Informationen zu den Einzelspielen sowie die Möglichkeit, die Samstags- und Sonntagsspiele in jeweils einem Konferenzticker zu erleben.

Hier entlang zum Ticker der Samstags-Konferenz

Hier entlang zur Sonntags-Konferenz

Und hier gibt es die Übersicht zu allen SPOX-Livetickern der kommenden Woche

2. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag