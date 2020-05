1. FC Nürnberg - VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Nürnberg spielte vergangene Saison noch in der Bundesliga, muss jetzt aber um den Klassenerhalt in der 2. Liga fürchten. Ein Heimsieg gegen den VfL Bochum wäre ein wichtiger Schritt weg vom Relegationsplatz für die Mannschaft von Jens Keller, die zwei Punkte aus den ersten drei Geisterspielen mitgenommen hat. Wann, wo und wie Ihr FC Nürnberg - VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollte alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff abrufen? Dann schnappt euch den kostenlosen Testmonat bei DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: Datum, Uhrzeit und Spielstätte

Die Bochumer reisen heute, am Samstag (30. Mai) zum 1. FC Nürnberg im Rahmen des 29. Spieltags der 2. Liga. Die Partie beginnt um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion, das normalerweise bis zu 50.000 Personen Einlass gewähren kann.

Aufgrund der Coronapandemie werden jedoch aktuell alle Sportveranstaltungen in Deutschland ohne Zuschauer abgehalten, so auch die Partie Nürnberg vs. Bochum.

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen Formationen könnten die beiden Mannschaften die Partie starten:

FC Nürnberg: Mathenia - Sorg, Margreitter, Mavropanos, Handwerker - Geis, Nürnberger - Dovedan, H. Behrens, Hack - Ishak

Mathenia - Sorg, Margreitter, Mavropanos, Handwerker - Geis, Nürnberger - Dovedan, H. Behrens, Hack - Ishak VfL Bochum: Riemann - Bella Kotchap, Lampropoulos, Leitsch, Danilo - Losilla, Janelt - Osei-Tutu, Zulj, Pantovic - Ganvoula

2. Liga: Nürnberg - Bochum heute live im TV und Livestream

Das Spiel im deutschen Unterhaus ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Für jede Partie der 2. Liga laufen Zusammenfassungen in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr.

Sky zeigt das Aufeinandertreffen live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 5 & HD. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 12.30 Uhr, zum Spiel erwartet euch Kommentator Hannes Herrmann. Die wichtigsten Ausschnitte des Spiels könnt ihr auch in der parallel laufenden Samstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD verfolgen. Alle Angebote des Pay-TV-Senders könnt Ihr auch von unterwegs mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App wahrnehmen.

DAZN hat alle Highlights der Bundesliga und der 2. Liga ab 40 Minuten nach Abpfiff zum Abruf verfügbar. Für den Rest der laufenden Saison zeigt der Streamingdienst außerdem alle Bundesligaspiele am Freitagabend, Montagabend, sonntags um 13.30 Uhr und die frühe Partie am Mittwochabend sowie die Relegation an den Schnittstellen der Bundesliga und 2. Liga sowie der 2. Liga und der 3. Liga.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger mit einem Preis von 119,99 Euro für zwölf Monate.

© imago images

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum heute live im Liveticker

Falls ihr auf keine der genannten Optionen zugreifen könnt oder möchtet, müsst ihr die Partie trotzdem nicht verpassen! Der SPOX-Liveticker liefert euch alle wichtigen Informationen aus Nürnberg im Minutentakt. Genau wie bei der TV-Konferenz könnt Ihr auch im Konferenz-Ticker alle parallel laufenden Partien vom Samstag gleichzeitig verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker Nürnberg - Bochum

Und hier zum Konferenz-Ticker des Samstags

2. Liga: Die Tabelle am 29. Spieltag