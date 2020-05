2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Heidenheim empfängt am 27. Spieltag der kürzlich wieder gestarteten 2. Bundesliga den SV Wehen Wiesbaden. Wie Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Heidenheim - Wehen Wiesbaden: Ansetzung, Ort, Datum, Uhrzeit

Die Partie zwischen den Heidenheimern und ihren Gästen aus Wiesbaden steigt am Freitag, dem 22.5.2020, um 18.30 Uhr. Austragungsort der Partie ist die Heidenheimer Voith-Arena, die bis zu 15.000 Zuschauern Platz bietet. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen als Folge des Coronavirus wird das Spiel aber natürlich vor leeren Zuschauerrängen stattfinden.

Alle Infos im Überblick:

Datum: 22.5.2020

22.5.2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Voith-Arena

1. FC Heidenheim vs. Wehen Wiesbaden: Das Spiel im TV und Livestream

Der 27. Spieltag wird, genau wie der 26. Spieltag, teilweise im Free-TV übertragen. Dieser Service von Sky betrifft allerdings nur die Konferenz am Sonntag, die Partie zwischen dem FC und dem SV Wehen ist somit nicht davon betroffen.

Das Spiel wird wie gewohnt vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky-Kunden haben obendrein die Möglichkeit die Partie via Sky Go im Livestream zu verfolgen. Wer nicht über ein Sky-Abo verfügt, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Auf DAZN könnt Ihr zudem die Highlights aller Spiele nur 40 Minuten nach dem Abpfiff verfolgen. Ein Abo bei DAZN kostet 11,99 Euro im Monat bzw. 119,99 Euro pro Jahr. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat bei DAZN abschließen.

1. FC Heidenheim gegen Wehen Wiesbaden: 2. Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr die Partie zwischen Heidenheim und Wiesbaden nicht live im TV verfolgen könnt oder verfolgen wollt, ist vielleicht unser Liveticker das Richtige für euch. Dort verpasst ihr keine der wichtigsten Szenen der Begegnung.

Zum Liveticker des Spiels Heidenheim gegen Wiesbaden kommt Ihr hier, zu unserem ausführlichen Liveticker-Kalender geht's hier entlang.

