VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Rückzahlung der Gehaltsverzichte bei Aufstieg?

Der VfB Stuttgart plant, seinen Spielern einen Großteil ihrer Gehaltsverzichte im Falle eines Aufstiegs zurückzuzahlen. Ex-VfB-Spieler Serdar Tasci spricht über seine Zeit als momentan vereinsloser Spieler. Die Bundesliga Home Challenge geht mit den Schwaben in die zweite Runde. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum VfB.

VfB: Rückzahlung der Gehaltsverzichte bei Aufstieg?

Der VfB Stuttgart plant, 20 Prozent des verzichteten Geldes im Falle eines Aufstiegs in die Bundesliga wieder an seine Spieler zurückzuzahlen. Das berichtet die Bild. Die Spieler verzichten drei Monate lang auf 30 Prozent ihres Gehalts, um den 300 Vereinsmitarbeitern, die seit dem 1. April in Kurzarbeit sind, weiterhin ihre Arbeitsplätze zu garantieren. Damit spart der Verein von April bis Juni rund 3 Millionen Euro ein.

Die Mannschaft stimmte dem von Vorstands-Boss Thomas Hitzlsperger, Sportdirektor Sven Mislintat und Sport-Organisations-Chef Markus Rüdt erstellten Verzichts-Plan drei Tage nach der Vorstellung am 25. März zu. "Die Einsparmaßnahmen, die wir in die Wege geleitet haben, sind hart", sagte Hitzlsperger.

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Christian Riethmüller kritisierte zunächst, dass die Spieler nicht bereit seien, auf mehr als die vermuteten 20 Prozent zu verzichten. "Das wirkt sich in etwa so aus, wie wenn ein Arbeitnehmer mit brutto 2500 Euro im Monat auf 25 Euro verzichtet", sagte er der Bild.

Die Meistermannschaft des VfB Stuttgart 2006/07 © getty 1/24 Mit Ricardo Osorio feiert einer der Meisterhelden des VfB Stuttgart aus dem Jahr 2006/07 heute seinen 40. Geburtstag. SPOX gratuliert und schwelgt in Erinnerungen an die bisher letzte schwäbische Meistermannschaft. © getty 2/24 Tor: TIMO HILDEBRAND (33 Einsätze) - Ein einziges Spiel verpasste Timo Hildebrand, am 25. Spieltag gegen Wolfsburg. Ansonsten war er ein sicherer Rückhalt. Insgesamt musste er 37 Mal hinter sich greifen. Nach der Saison ging er nach Valencia. © getty 3/24 Rechtsverteidiger: RICARDO OSORIO (27 Einsätze) - In seiner ersten Saison in Deutschland mimte er den Rechtsverteidiger und sicherte zumeist hinter Hilbert ab. © getty 4/24 Innenverteidiger: SERDAR TASCI (28 Einsätze) - Es war das erste Profijahr des Esslingers. Erst 2013 kehrte er den Schwaben den Rücken und ging zu Spartak Moskau. © getty 5/24 Innenverteidigung: MATHIEU DELPIERRE (33 Einsätze) - Im Abwehrzentrum war der Franzose der Fels in der Brandung. Er gab drei Vorlagen - und sah nur vier Gelbe Karten. © getty 6/24 Linksverteidiger: LUDOVIC MAGNIN (22 Einsätze) - 2005 aus Bremen gekommen, brauchte der Schweizer fast ein halbes Jahr, um sich hinten links festzuspielen. Es war nach 2004 sein zweiter Meistertitel. © getty 7/24 Rechtes Mittelfeld: ROBERTO HILBERT (34 Einsätze) - Hilbert verpasste kein einziges Spiel. Mal defensiver, mal offensiver - die rechte Flanke war sein Revier. 7 Tore und 3 Vorlagen steuerte er bei. © imago images 8/24 Defensives Mittelfeld: PAVEL PARDO (34 Einsätze) - Wie Hilbert ohne eine einzige Fehlstunde, spielte in seinem ersten Jahr in Stuttgart insgesamt sogar sieben Minuten mehr als Hildebrand. 2009 ging es zurück nach Mexiko. © getty 9/24 Linkes Mittelfeld: THOMAS HITZLSPERGER (30 Einsätze) - "The Hammer" leitet mittlerweile die VfB-Geschicke als Sportdirektor. Damals schon mit 24 extrem wichtig. Unvergessen sein Hammertor zum 1:1 gegen Cottbus am 34. Spieltag. © getty 10/24 Offensives Mittelfeld: ANTONIO DA SILVA (28 Einsätze) - Der brasilianische Spielmacher spielte zwar nur sechsmal durch, verteilte aber sieben Vorlagen. Seine Freistöße waren gefürchtet. © getty 11/24 Sturm: CACAU (32 Einsätze) - 13 Tore erzielte "Helmut" für den VfB im Meisterjahr, dazu bereitete er vier vor. In den acht Siegen zum Saisonendspurt waren es 5 Buden. © getty 12/24 Sturm: MARIO GOMEZ (25 Einsätze) - Spielte mit 21 seine zweite Saison in der Stammelf, mit 14 Toren und 7 Vorlagen gelang ihm der endgültige Durchbruch. Im Februar 2007 durfte er erstmals für Löw ran. © getty 13/24 Sturm: MARCO STRELLER (26 Einsätze) - Zumeist der erste Sturmjoker von der Bank. Mit 5 Toren in 730 Minuten leistete er seinen Beitrag, schoss unter anderem den Siegtreffer zum 1:0 gegen Bochum. © getty 14/24 Mittelfeld: Sami Khedira (22) - Es war die erste Bundesliga-Saison des späteren Weltmeisters. Khedira half im Mittelfeld fast überall aus - und machte am 34. Spieltag das 2:1-Siegtor zum Titel. © getty 15/24 Innenverteidigung: FERNANDO MEIRA (20 Einsätze) - Der langjährige Kapitän war nicht immer erste Wahl, leistete aber seinen Beitrag und war für die jungen Wilden unschätzbar wertvoll. Der Lohn: Er durfte als Erster die Schale halten! © getty 16/24 Linksverteidiger: ARTHUR BOKA (19 Einsätze) - In der Hinrunde war der Mann von der Elfenbeinküste gesetzt, dann zog Magnin an ihm vorbei. Blieb insgesamt acht Jahre in Stuttgart. © getty 17/24 Mittelfeld: CHRISTIAN GENTNER (15 Einsätze) - Mit 21 Jahren ähnlich wie Khedira eine Allzweckwaffe im Mittelfeld. Markierte am 33. Spieltag den 2:1-Siegtreffer gegen Wolfsburg. © getty 18/24 Linkes Mittelfeld: DANIEL BIEROFKA (12 Einsätze) - Die ersten Wochen noch Stammspieler, dann zogen die jungen Supertalente vorbei. Was soll's - Titel ist Titel! © getty 19/24 Sturm: BENJAMIN LAUTH (11 Einsätze) - Kam in der Winterpause per Leihe aus Hamburg zum VfB und stürmte in der Rückrunde über die linke Seite. Machte immerhin ein Tor gegen Alemannia Aachen. © getty 20/24 Mittelfeld: ALEXANDER FARNERUD (9 Einsätze) - Für den Schweden fielen nur 333 Einsatzminuten ab. Vier Vorlagen in dieser Zeit sind aller Ehren wert. © getty 21/24 Ebenfalls auf Einsätze in der Meistersaison kamen: Jon Dahl Tomasson (Sturm/4), Andreas Beck (Rechtsverteidiger/4), Markus Babbel (Innenverteidigung/2), Michael Langer (Tor/1), Bernd Nehrig (Mittelfeld/1) und Silvio Meißner (Mittelfeld/1). © getty 22/24 Trainer: ARMIN VEH - Der Meistermacher! Hatte erst im Februar 2006 für Mister Trapattoni übernommen und wurde noch Neunter. Dann lieferte er sein Meisterstück ab. Um ein Haar hätte es mit dem Double geklappt (2:3 n.V. im Pokalfinale gegen Nürnberg). © SPOX 23/24 Und so wurde gespielt: Veh setzte auf ein klassisches 4-4-2 mit Raute, in der Rückrunde griff er dann öfter zum offensiven 4-3-3. Nur ein Team erzielte mehr Tore als Stuttgart (61). © getty 24/24 Der Titel blieb einmalig: Obwohl sich der VfB im Sommer 2007 mit Raphael Schäfer, Ciprian Marica und Yildiray Bastürk verstärkte, konnte man nicht mehr um den Titel mitspielen. Jetzt spielt man gegen den Abstieg - wo ist nur die Zeit geblieben?

Ex-Stuttgarter Tasci: "nicht einfach, wenn man keinen Verein hat"

Serdar Tasci, deutsche Meister von 2007 mit dem VfB, ist seit dem 1. Juli 2019 ohne Verein. "Es ist nicht einfach, wenn man einige Monate keinen Verein hat. Man ist ohne Mannschaftstraining und ohne Spielpraxis. Das sehen die Vereine natürlich auch. Aber durch das Coronavirus ist die Situation gerade bei jedem Fußballer so", sagte der Ex-Nationalspieler im Sport Bild-Interview.

Der 32-Jährige hatte im Winter Angebote von mehreren Vereinen, lehnte diese jedoch ab. "Ich bin keine 20 mehr, dass ich irgendwo unterschreiben muss. Ich bin jetzt 32 und will dort unterschreiben, wo alles passt. Sportlich und finanziell. Ich habe keinen Druck".

Zum VfB Stuttgart würde Tasci "irgendwann zurückkommen. Ob jetzt als Spieler oder in anderer Funktion. Der VfB ist mein Verein, den werde ich immer unterstützen!"

Serdar Tasci: Statistiken beim VfB Stuttgart

Verein Spiele Tore Vorlagen VfB Stuttgart 243 13 4 VfB Stuttgart II 28 1 1 VfB Stuttgart U19 29 0 0

Bundesliga Home Challenge: VfB gegen Regensburg

An diesem Wochenende findet der 2. Spieltag des von der Deutschen Fußball Liga organisierten eFootball-Turniers "Bundesliga Home Challenge" statt. Der Gegner des VfBeSports-Teams ist der SSV Jahn Regensburg. Am Sonntag, den 5. April, spielen für die Stuttgarter Burak May und VfB-Profi Atakan Karazor. Im Team der Gegner sind die Jahn-Profis Tom Baack und Federico Palacios.

Die Veranstaltung wird ab 16.40 Uhr gestreamt, die Spiele beginnen um 17 Uhr. TiSi Schubech werden das Event kommentieren. Die Übertragung ist auf dem VfBeSports-YouTube-Kanal zu sehen.