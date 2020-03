2. Liga: Die Samstagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 25. Spieltag der zweiten Bundesliga ist da! Zwei Partien fanden bereits gestern Abend statt, heute und morgen folgen jeweils drei weitere Spiele. Am Montagabend steigt das Spitzenduell zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Wie, wo und wann ihr die 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

2. Liga: Der 25. Spieltag im Überblick

Heute empfängt der Hamburger SV Jahn Regensburg, Heidenheim trifft auf den Karlsruher SC und SV Darmstadt 98 tritt gegen VfL Bochum an. Alle heutigen Partien starten um 13:00 Uhr.

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 06.03.

18:30 1. FC Nürnberg -:- Hannover 96 06.03.

18:30 VfL Osnabrück -:- SV Wehen 07.03.

13:00 Hamburger SV -:- Jahn Regensburg 07.03.

13:00 Heidenheim -:- Karlsruher SC 07.03.

13:00 SV Darmstadt 98 -:- VfL Bochum 08.03.

13:30 Holstein Kiel -:- SpVgg Greuther Fürth 08.03.

13:30 SG Dynamo Dresden -:- FC Erzgebirge Aue 08.03.

13:30 Sandhausen -:- FC Sankt Pauli 09.03.

20:30 VfB Stuttgart -:- Arminia Bielefeld

2. Liga: Heute live im TV und Livestream

Die drei Partien heute sind nicht im Free-TV empfangbar. Zusammenfassungen der Spiele gibt es in der Sportschau bei ARD ab 18.30. Das Erste bietet die Sportschau auch als Livestream an.

Die Rechte für die zweite Bundesliga liegen exklusiv bei Sky. Folgender Inhalt läuft auf den Pay-TV Sendern bei Sky:

Konferenz des 25. Spieltags, Moderation durch Peter Hardenacke, ab 12:30 Uhr: Sky Sport Bundesliga 2 & HD

Hamburger SV - Jahn Regensburg, Kommentar von Karsten Petrzika, ab 12:30 Uhr: Sky Sport Bundesliga 3 & HD

1. FC Heidenheim - Karlsruher SC, Kommentar von Jürgen Schmitz, ab 12:30 Uhr: Sky Sport Bundesliga 4 & HD

SV Darmstadt 98 - Vfl Bochum, Kommentar durch Sven Haist, ab 12:30 Uhr: Sky Sport Bundesliga 5 & HD

Sky bietet die genannten Inhalte auch als Livestream für mobile Geräte an, entweder in der "Sky Go" App oder per Sky Ticket.

DAZN zeigt die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Liga 40 Minuten nach Abpfiff.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabo ist im Vergleich noch günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

2. Liga: Heute im Liveticker

Wer die Spiele nicht in bewegten Bildern mitverfolgen kann oder möchte, findet bei SPOX die perfekte Alternative. Im Liveticker könnt ihr alle wichtigen Geschehnisse aus den Stadien live mitlesen. An Spieltagen der 2. Liga steht samstags und sonntags auch ein Konferenzticker zur Verfügung, der alle Ereignisse in der Liga beschreibt.