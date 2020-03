2. Liga: Stuttgart und Bielefeld trennen sich Remis im Spitzenspiel

Tabellenführer Arminia Bielefeld hat sich im Spitzenspiel der 2. Bundesliga einen Punkt erkämpft und weiter herausragende Aussichten auf die Rückkehr in die Bundesliga. Die Ostwestfalen ergatterten ein 1:1 (0:0) beim Absteiger VfB Stuttgart und haben weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Stuttgart.

Joker Cebio Soukou (76.) erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer für die Gäste, nachdem Torjäger Mario Gomez (53.) den VfB mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung gebracht hatte.

"Wir haben den Charaktertest bestanden. Wir liegen verdient zurück, kommen dann aber wieder zurück und holen noch den Punkt, es ist überragend", sagte Arminia-Kapitän Fabian Klos bei Sky.

In der Anfangsphase vergab Gomez die erste und einzige Chance für den VfB in der ersten Halbzeit, weil der mit aufgerückte Nathaniel Phillips den Schuss unfreiwillig abblockte (3.). Danach sahen die 54.302 Zuschauer eine wenig ansehnliche, aber sehr kampfbetonte Begegnung ohne gefährliche Torraumszenen.

Bielefeld und Stuttgart vergeben Großchancen

Nach der Pause strahlte zunächst die in diesem Jahr noch unbesiegte Arminia Torgefahr aus. Nach einem Fehler des ehemaligen Bayern-Profis Holger Badstuber scheiterte Jonathan Clauss an VfB-Keeper Gregor Kobel (50.). Nachdem Gonzalo Castro die Riesenchance auf die Stuttgarter Führung ausgelassen hatte, war Gomez per Kopf deutlich abgebrühter. Dann blieb Soukou, der erst elf Minuten zuvor von Trainer Uwe Neuhaus eingewechselt worden war, eiskalt.

Das Ministerium für Soziales und Integration, die Landeshauptstadt Stuttgart und der VfB hatten am Montagmittag vor dem Spiel entschieden, auf eine Absage oder einen Zuschauerausschluss zu verzichten. Ausschlaggebend dafür waren "vor allem sicherheitsrelevante Aspekte", erklärten Ministerium und Stadt. Zudem hatte die örtliche Polizeibehörde von einer so kurzfristigen Absage abgeraten, weil viele auswärtige Fans schon auf dem Weg nach Stuttgart gewesen waren.

"Die Gesundheit unserer Fans und Stadionbesucher, unserer Sportler und unserer Mitarbeiter steht für uns immer im Fokus", sagte VfB-Vorstand Stefan Heim. Der Verein stehe daher "bereits seit längerem im engen Austausch mit der zuständigen kommunalen Behörde sowie dem DFB und der DFL".

Fan-Proteste am Wochenende: "Bis zu welchem Einkommen darf beleidigt werden?" © getty 1/30 Wie von dem "Fanszenen Deutschland"-Zusammenschluss angekündigt, ging der Protest zahlreicher Fankurven und Ultragruppierungen gegen den DFB und Dietmar Hopp am Wochenende in die nächste Runde. Ein Überblick. © imago images 2/30 Los ging es bereits am Freitagabend. Schauplatz Duisburg, 3. Liga. MSV-Ultras präsentieren zahlreiche Banner und Spruchbänder, um gegen den DFB und Hopp zu protestieren. Dabei gingen die Fans kreativ vor und kamen ganz ohne schwere Beleidigungen aus. © imago images 3/30 "Sieg oder Spielabbruch" war gestern. Aktuell reicht für letzteres ja manchmal schon ein Banner. © imago images 4/30 Ebenfalls am Freitag hatten die Anhänger des 1. FC Nürnberg einige Anmerkungen in Richtung DFB. © imago images 5/30 Weshalb die ganze Aufregung um Dietmar Hopp. Die Nürnberger hatten eine Lösung parat... © imago images 6/30 Nicht nur Dietmar Hopp, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge wurde von den FCN-Fans adressiert. © imago images 7/30 Kreative Wortspiele können die Duisburger offenbar. © imago images 8/30 Die Werder-Fans texteten Artikel 1 des Grundgesetzes um. © imago images 9/30 Etwas drastischer bezüglich der riskierten Spielabbrüche wurden die Fans von Hertha BSC am Samstag vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Dort hieß es im Fanblock: "Sieg oder Fadenkreuz". © imago images 10/30 Beim Spiel Carl-Zeiss Jena gegen 1860 München entrollten die Jena-Ultras folgendes Plakat. Da das Plakat nicht wieder eingerollt wurde, schickte Schiedsrichter Exner die Mannschaften in die Kabine. Nach 14 Minuten wurde weitergespielt. © imago images 11/30 Kurz vor Spielende ein weiteres Transparent. Zudem skandieren die Ultras "Dietmar Hopp - Hurensohn". Schiedsrichter Exner hätte normalerweise das Spiel abbrechen müssen, da Stufe 3 erreicht wurde. Allerdings ließ er weiterlaufen. © imago images 12/30 Bei der Drittliga-Partie Kaiserslautern gegen Meppen stellten die Heim-Fans das Urteilsvermögen des DFB in Frage. © imago images 13/30 Die Darmstädter Fans protestierten im Spiel gegen Bochum mit zahlreichen Spruchbändern gegen den DFB und Dietmar Hopp. © imago images 14/30 Die Fans des SC Freiburg mit einem kreativen Spruch. © imago images 15/30 Des weiteren richteten sich die Fans der Breisgauer auch an den DFB. © getty 16/30 Die Schalke Fans mit einer etwas anderen Entschuldigung. © imago images 17/30 Wenig später wurde das H-Wort doch wieder benutzt... © imago images 18/30 Auch Vereinsboss Tönnies kam nicht ungeschoren davon. © getty 19/30 Vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach protestieren die Fans von Borussia Dortmund gegen die "hässlichen Fratzen des Fußballs". © imago images 20/30 Außerdem bekundeten die Dortmunder eine klare Meinung zu möglichen Spielunterbrechungen. © imago images 21/30 Auch die Gladbacher wendeten sich an den DFB. © imago images 22/30 Am Sonntag in München beim Spiel gegen Augsburg gab es zunächst die Bayern-Jubiläums-Choreo und dann die Anti-Rassismus-Geste. Danach waren wieder die Fans dran. Die Frage hier (für einen Freund): Sonderbehandlung für Reiche? © imago images 23/30 Die Fans geben ein Rummenigge-Zitat zurück und kritisieren zum wiederholten Mal den Katar-Deal der Bayern. © imago images 24/30 "Vorschnell mit Hopp solidarisiert, die Kritik bewusst ignoriert!" Ein zentrales Anliegen der Fans: Man fühlt sich nicht angehört. © imago images 25/30 Augsburgs Fans nehmen auch noch DFB und DFL ins Visier und drehen den Spieß bzw. das Fadenkreuz mal um. Das F-Wort hätte es nicht unbedingt gebraucht. © getty 26/30 Zum Abschluss des Spieltags beim Match Mainz - Düsseldorf: Die FSV-Fans nennen ihre Feindbilder beim Namen. Wieder das F-Wort ... © getty 27/30 Ein verbaler Rundumschlag in Reimform: Das Gros der Themen, die den Fans auf den Nägeln brennen, sind hier drin. Der Hauptvorwurf: Es dreht sich alles nur ums Geld! © imago images 28/30 Beim Montagsspiel der 2. Liga zwischen Stuttgart und Bielefeld gab es ebenfalls Kritik: Die Fans knöpften sich Hopp, Rummenigge, den DFB und die Medien vor. © imago images 29/30 Die Prioritäten der "Fußballmafia DFB" wurden ebenfalls angeprangert. © imago images 30/30 Und zum Schluss die ... Krönung: "Dietmar Hopp ist ein Timo Werner!"

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle