Hier könnt Ihr das Topspiel am 25. Spieltag der 2. Liga zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld am heutigen Montagabend im ausführlichen und kostenlosen Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

2. Liga: VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Anstoß des Topspiels in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena ist am heutigen Montagabend, 9. März 2020, um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld - mit uns verpasst Ihr garantiert nichts.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sowohl Pellegrino Matarazzo auf Seiten des VfB als auch Uwe Neuhaus bei der Arminia müssen verletzungsbedingt auf zahlreiche Akteure verzichten. So könnten die beiden Teams starten:

Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Karazor, Badstuber - Gonzalez, Endo, Mangala, Wamangituka - Castro, Didavi - Al Ghaddioui

Beim VfB fehlen mit Sasa Kalajdzic (Reha nach Kreuzband-, Innenband- und Außenmeniskusriss im linken Knie) und Marc Oliver Kempf (Aufbautraining nach Kieferbruch) zwei Spieler.

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Hartel - Clauss, Klos, Yabo

Die Arminia kann heute Abend nicht auf die Dienste von Brian Behrendt (Aufbautraining), Nils Quaschner (Reha nach Knie-OP) und Andreas Voglsammer (Mittelfußbruch) zurückgreifen.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Topspiel in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart: Sechs Punkte trennen Tabellenführer Bielefeld vom Dritten aus Stuttgart.

Mit einem Sieg könnte sich der VfB den zweiten Tabellenplatz sichern. Die Tabelle vor der heutigen Partie: