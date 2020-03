2. Liga: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Duell zweier Traditionsvereine treffen zum Auftakt des 25. Spieltags in der 2. Liga der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 aufeinander. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und Livestream.

Mit Siegen in Karlsruhe und gegen Kiel holten Nürnberg und Hannover wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wer kann heute nachlegen?

Nürnberg gegen Hannover in der 2. Liga: Termin, Datum, Ort

Anstoß für die Begegnung zwischen Nürnberg und Hannover am 25. Spieltag der 2. Liga ist am heutigen Freitag, 6. März, um 18.30 Uhr.

Ausgetragen wird die Partie im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, das Platz für 50.000 Zuschauer bietet. Diesen Namen trägt die Arena wieder seit der Saison 2017/18.

1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Nürnberg und Hannover ist heute live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte für sämtliche Zweitliga-Begegnungen gesichert und berichtet somit auch live aus Nürnberg.

Ab 18 Uhr stimmt Euch Moderator Stefan Hempel auf die beiden zeitgleich stattfindenden Begegnung am Freitagabend ein, die Partie Nürnberg vs. Hannover könnt Ihr sowohl im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit Kommentator Holger Pfandt als auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD verfolgen.

Zudem bietet Sky einen Livestream via Sky Go sowie für alle Nicht-Abonnenten auch einen Tagespass via Sky Ticket an.

2. Liga: Nürnberg gegen Hannover heute im Liveticker

Auch ohne Pay-TV-Abo könnt Ihr live mitfiebern: SPOX stellt zu allen Begegnungen der 2. Liga einen ausführlichen Liveticker bereit, mit dem Ihr stets auf dem aktuellen Stand bleibt.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker Nürnberg vs. Hannover.

Hier findet Ihr den Ticker des Parallelspiels Osnabrück gegen Wehen.

1. FC Nürnberg - Hannover 96: Die vergangenen Duelle

Im Hinspiel gab es eine Klatsche für die Niedersachsen: Die Clubberer setzten sich durch Tore von Georg Margreitter (2), Robin Hack und Hanno Behrens mit 4:0 in Hannover durch.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 30. September 2019 Hannover 96 1. FC Nürnberg 0:4 9. Februar 2019 Hannover 96 1. FC Nürnberg 2:0 22. September 2018 1. FC Nürnberg Hannover 96 2:0 4. April 2017 Hannover 96 1. FC Nürnberg 1:0 23. Oktober 2016 1. FC Nürnberg Hannover 96 2:0

2. Liga: Der 25. Spieltag im Überblick

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt am Montag. Dann treffen in Stuttgart der VfB und Tabellenführer Arminia Bielefeld aufeinander.

Termin Heim Auswärts 6. März, 18.30 Uhr 1. FC Nürnberg Hannover 96 6. März, 18.30 Uhr VfL Osnabrück SV Wehen 7. März, 13 Uhr Hamburger SV Jahn Regensburg 7. März, 13 Uhr Heidenheim Karlsruher SC 7. März, 13 Uhr SV Darmstadt 98 VfL Bochum 8. März, 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden FC Erzgebirge Aue 8. März, 13.30 Uhr Holstein Kiel SpVgg Greuther Fürth 8. März, 13.30 Uhr Sandhausen FC Sankt Pauli 9. März, 20.30 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld

2. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag

Hannover und Nürnberg gehen punktgleich ins direkte Duell. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt fünf Zähler.