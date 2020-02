2. Liga live: So könnt Ihr die Freitagsspiele live sehen

Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es unter anderem zum Hamburg-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Bereits am Freitag treffen jedoch Osnabrück auf Aue und Wehen Wiesbaden auf Greuther Fürth. Wie Ihr die Spiele sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

2. Liga: Die Freitagsspiele am 23. Spieltag

Zwei Spiele finden am heutigen Freitag in der 2. Bundesliga statt. Hier findet Ihr die wichtigsten Informationen:

Info Osnabrück - Aue Wehen - Fürth Anstoß 18.30 Uhr 18.30 Uhr Stadion Stadion an der Bremer Brück BRITA-Arena Kapazität 16.100 Plätze 12.566 Plätze Schiedsrichter Martin Thomsen Florian Heft

2. Liga heute live: So könnt Ihr die Freitagsspiele live sehen

Die 2. Bundesliga wird in Deutschland exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Um auf das Sky-Angebot zurückgreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Für gewöhnlich kostet das Fußball-Angebot bei Sky 49,99 Euro. Aktuell gibt es jedoch ein Spezialangebot: So könnt Ihr das Abo aktuell für 24,99 Euro pro Monat abschließen. Nach zwölf Monaten steigt der Preis dann wieder auf 49,99 Euro an. Darin inbegriffen sind Spiele der 1. und 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, der englischen Premier League sowie der Champions League.

© getty

Alternativ könnt Ihr mit SkyTicket verschiedene Sparangebote abschließen. Via SkyGo könnt Ihr die Spiele auch im Livestream gucken. DAZN-Kunden können die Highlights der Spiele 40 Minuten nach Anpfiff auf der Plattform sehen.

VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue: So könnten sie spielen

Osnabrück: Kühn - Heyer, Gugganig, Trapp, Agu - Blacha, Taffertshofer - Ajdini, Alvarez, Ouahim - Girth - Trainer: Daniel Thioune

Kühn - Heyer, Gugganig, Trapp, Agu - Blacha, Taffertshofer - Ajdini, Alvarez, Ouahim - Girth - Trainer: Daniel Thioune Aue: Männel - Mihojevic, Gonther, Rasmussen - Riese, Fandrich - Rizzuto, Hochscheidt, Krüger - Testroet, Nazarov - Trainer: Dirk Schuster

SV Wehen Wiesbaden - Greuther Fürth: So könnten sie spielen

Wehen: Lindner - Mrowca, Mockenhaupt, Dams, Röcker, Schwede - Chato - Aigner, Kyereh, Dittgen - Schäffler - Trainer: Rüdiger Rehm

Lindner - Mrowca, Mockenhaupt, Dams, Röcker, Schwede - Chato - Aigner, Kyereh, Dittgen - Schäffler - Trainer: Rüdiger Rehm Fürth: Burchert - Beijmo, Jaeckel, Caligiuri, Wittek - Seguin - S. Ernst, Tillman - Nielsen - Hrgota, Keita-Ruel - Trainer: Stefan Leitl

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Das Highlight des 23. Spieltags ist das Hamburg-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli.

Hier seht Ihr alle Spiele des 23. Spieltags:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

Die Tabelle der 2. Liga vor dem 23. Spieltag: