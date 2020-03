2. Liga: Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Tabellenerste, Arminia Bielefeld, empfängt den SV Wehen Wiesbaden, der im Abstiegskampf jeden Punkt gebrauchen kann. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden: Datum, Uhrzeit, Schiedsrichter

Die Partie findet am Sonntag, den 1.3.2020, um 13:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und wird von Dr. Felix Brych gepfiffen.

Der 44-Jährige ist seit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Neapel und Barcelona alleiniger Rekordhalter in gepfiffenen Spielen in der Königsklasse mit mittlerweile 57 Spielen.

Gespielt wird in der SchücoArena in Bielefeld, die 26.515 Zuschauern Einlass gewähren kann.

Zweite Bundesliga: Bielefeld gegen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Bielefeld und Wiesbaden wird heute nicht im Free-TV zu sehen sein. Sky besitzt die exklusiven Rechte an der zweiten Bundesliga und zeigt das Spiel live und in voller Länge auf den PayTV-Sendern Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga 3 und den beiden Sendern in der HD-Version.

Per SkyGo-App oder dem Sky Ticket ist die Partie auch im Internet als Livestream zu verfolgen. Im Free-TV wird es Zusammenfassungen der Spiele heute Abend ab 19 Uhr bei Sky Sport News HD und bei Sport1 zu sehen geben.

24. Spieltag: Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Liveticker

Falls ihr nicht auf das Angebot von DAZN zugreifen könnt oder möchtet, könnt ihr euch trotzdem live über das Geschehen im SPOX-Liveticker informieren!

Die Tickern liefern alles Wissenswerte aus den jeweiligen Stadien:

Hier geht's zum Einzelspiel-Ticker

Hier geht's zum Konferenz-Ticker

