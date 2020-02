VfL Osnabrück gegen FC Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr wollt das Zweitliga-Spiel des VfL Osnabrücks gegen Erzgebirge Aue am 23. Spieltag live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Wir von SPOX zeigen Euch wie das geht.

Du willst bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aus der 1. und 2. Bundesliga sehen? Dann sichere Dir jetzt einen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Tom Baumgart (40.) sorgte im Hinspiel im Erzgebirgsstadion zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem VfL Osnabrück am 6. Spieltag der 2. Liga für den einzigen Treffer des Tages und den Sieg der Auer.

© getty

Daran konnte auch die Gelb-Rote Karte gegen Calogero Rizzuto 15 Minuten vor Ende der Partie nichts mehr ändern.

VfL Osnabrück vs. FC Erzgebirge Aue: Alles was Ihr wissen müsst

Ein halbes Jahr später treffen der VfL Osnabrück und die Auer am 23. Spieltag im Rückspiel erneut aufeinander. Anstoß der Partie an der Bremer Brücke ist am heutigen Freitag, den 21. Februar 2020, um 18.30 Uhr.

Das altehrwürdige Stadion wurde bereits 1933 eröffnet und bietet nach mehrmaligen Umbauten 16.100 Zuschauern Platz.

Die Offiziellen der heutigen Partie sind:

Schiedsrichter: Martin Thomsen

Martin Thomsen Assistenten: Lothar Ostheimer und Bastian Börner

Lothar Ostheimer und Bastian Börner Vierter Offizieller: Robin Braun

Robin Braun VAR: Timo Gerach

VfL Osnabrück gegen FC Erzgebirge Aue heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem VfL und Erzgebirge Aue wird heute ausschließlich im Bezahlfernsehen zu sehen sein. Sky besitzt die Rechte an der 2. Liga und strahlt die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz aus.

Außerdem bietet der Pay-TV Sender all seine Kunden via SkyGo einen Livestream an. Für Nicht-Kunden gibt es zudem die Möglichkeit auf SkyTicket einen kostenpflichtigen Tageszugang zu erwerben.

VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue heute im Liveticker

Keine Möglichkeit die Partie im TV oder Livestream zu verfolgen? Kein Problem, wir von SPOX sorgen für Abhilfe und halten Euch mit unserem ausführlichen Liveticker zum Heimspiel des VfL Osnabrück stets auf dem Laufenden. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr außerdem zahlreiche weitere sportliche Highlights wie das Spiel des FC Bayern gegen den SC Paderborn am heutigen Abend.

VfL Osnabrück gegen FC Erzgebirge Aue: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende 22 Spieler könnten am heutigen Freitagabend beginnen:

Osnabrück: Kühn - Heyer, Gugganig, Trapp, Agu - Blacha, Taffertshofer - Ajdini, Alvarez, Ouahim - Girth

Aue: Männel - Mihojevic, Gonther, Rasmussen - Riese, Fandrich - Rizzuto, Hochscheidt, Krüger - Testroet, Nazarov

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Im Parallelspiel empfängt der SV Wehen die SpVgg Greuther Fürth. Alle Partien des 23. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Die beiden Kontrahenten am heutigen Abend trennen in der Tabelle lediglich zwei Zähler. Der FC Erzgebirge Aue (30 Punkte) hat am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen Holstein Kiel verloren und der VfL Osnabrück (28) ein 1:1-Unentschieden beim Karlsruher SC eingefahren. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: