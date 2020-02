VfB Stuttgart gegen Jahn Regensburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Spiel in der 2. Liga am 23. Spieltag zwischen dem VfB Stuttgart und dem Jahn Regensburg am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mit dem DAZN-Probemonat kannst Du bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie VfB Stuttgart gegen Jahn Regensburg sehen und das Ganze sogar kostenlos.

Das Hinspiel am 6. Spieltag entschied der VfB Stuttgart vor 15.210 Zuschauern in der Continental-Arena in Regensburg knapp mit 3:2 (1:0) für sich.

Einer der Torschützen war Hamadi Al Ghaddioui der in der 90.+2 zum zwischenzeitlichen 3:1 traf, ehe Federico Palcios (90.+3) den 3:2-Endstand markierte.

VfB Stuttgart vs. Jahn Regensburg: Das müsst Ihr wissen

Das Rückspiel steigt nun fast sechs Monate später am heutigen Samstagnachmittag, 22. Februar 2020, um 13 Uhr in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena, die 60.449 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers, der von seinen Assistenten Norbert Grudzinski und Patrick Schwengers sowie dem Vierten Offiziellen Julius Martenstein und dem VAR Thorben Siewer unterstützt wird.

VfB Stuttgart gegen Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream

Die Partie VfB Stuttgart gegen Jahn Regensburg wird heute live und exklusiv nur beim Pay-TV Sender Sky übertragen. Der Pay-TV Anbieter zeigt das Spiel dabei sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den weiteren Begegnungen am heutigen Samstagnachmittag.

Zudem bietet der Pay-TV-Anbieter via SkyGo allen Abonnenten einen kostenpflichtigen Livestream an. Wer kein Abonnement besitzt, kann auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

VfB Stuttgart - Jahn Regensburg heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbildmaterial? Kein Problem, wir von SPOX halten Dich mit unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker zur Partie stets auf dem Laufenden. Mit uns verpasst Du garantiert nichts.

VfB Stuttgart gegen Jahn Regensburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams heute Nachmittag starten:

Stuttgart: Kobel - Phillips, Karazor, Stenzel - Mangala, Endo - Massimo, Wamangituka - Förster - Didavi - Al Ghaddioui

Kobel - Phillips, Karazor, Stenzel - Mangala, Endo - Massimo, Wamangituka - Förster - Didavi - Al Ghaddioui Regensburg: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Besuschkow, Wekesser - Geipl, George - Grüttner, Albers

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Insgesamt finden am heutigen Samstagnachmittag vier Spiele parallel statt. Alle Partien des 23. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Mit 32 Punkten befinden sich die Regensburger im sicheren Tabellenmittelfeld der 2. Liga. Anders sieht es hingegen beim Absteiger VfB Stuttgart aus, der mit 41 Zählern auf dem dritten Platz liegt und weiterhin alle Möglichkeiten im Rennen um den Aufstieg in der eignen Hand hat. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: