SV Wehen Wiesbaden gegen SpVgg Greuther Fürth: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Spiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und der SpVgg Greuther Fürth am heutigen Freitag, dem 23. Spieltag in der 2. Liga, live im Livestream, TV und Liveticker verfolgen.

Mit DAZN kannst Du bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie SV Wehen Wiesbaden gegen SpVgg Greuther Fürth sehen.

Im Hinspiel Mitte September im Sportpark Ronhof setzte sich die SpVgg Greuther Fürth dank eines Last-Minute-Treffers von Julian Green (90.+1) knapp mit 2:1 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden durch.

Und das obwohl die Wiesbadener zunächst durch Manuel Schäffler (46.) mit 1:0 in Führung gingen. Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich sorgte Daniel Keita-Ruel (81.).

SV Wehen Wiesbaden vs. SpVgg Greuther Fürth: Die wichtigsten Infos

Das Rückspiel der beiden Kontrahenten findet am heutigen Freitag, den 21. Februar 2020, um 18.30 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden statt. Das Stadion bietet 12.566 Zuschauern Platz.

Schiedsrichter der Partie ist Florian Heft. Unterstützt wird er durch:

Assistenten: Lukas Benen, Fynn Kohn

Lukas Benen, Fynn Kohn Vierter Offizieller: Fabian Maibaum

Fabian Maibaum VAR: Johann Pfeifer

SV Wehen Wiesbaden gegen SpVgg Greuther Fürth heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der 2. Liga liegen in der laufenden Saison beim Pay-TV Sender Sky. Das Heimspiel der Wehener gegen die Fürther könnt Ihr sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit dem parallel laufenden Spiel verfolgen.

Moderator am heutigen Freitagabend ist Stefan Hempel, kommentiert wird das Spiel von Holger Pfandt.

Außerdem bietet der Pay-TV Anbieter via SkyGo für alle Kunden einen Livestream an. Wer kein Abonnement besitzt, kann sich auf SkyTicket einen Tagespass ergattern.

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugang zum Pay-TV? Kein Problem! Wir von SPOX halten Euch mit unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker SV Wehen Wiesbaden gegen SpVgg Greuther Fürth.

Zusätzlich findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender eine Übersicht mit zahlreichen weiteren sportlichen Highlights. Klickt Euch einfach durch!

SV Wehen Wiesbaden gegen SpVgg Greuther Fürth: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams heute Abend starten:

Wiesbaden: Lindner - Mrowca, Mockenhaupt, Dams, Röcker, Schwede - Chato - Aigner, Kyereh, Dittgen - Schäffler

Fürth: Burchert - Beijmo, Jaeckel, Caligiuri, Wittek - Seguin - Ernst, Tillman - Nielsen - Hrgota, Keita-Ruel

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Im Parallelspiel trifft am heutigen Freitagabend der VfL Osnabrück auf den FC Erzgebirge Aue. Alle Partien des 23. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Während sich die Fürther als Tabellensiebter im gesicherten Mittelfeld befinden, steckt Wehen als Vorletzter tief im Abstiegskampf. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: