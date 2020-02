SSV Jahn Regensburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das heutige Spiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Dynamo Dresden am 24. Spieltag der 2. Liga live und in voller Länge im TV, Livestream und Ticker verfolgen.

Mittlerweile belegt Dynamo Dresden seit dem 15. Spieltag den letzten Tabellenplatz, nach dem Hinspiel gegen den SSV Jahn Regensburg sah die Welt in Sachsen noch ganz anders aus.

Dynamo setzte sich mit 2:1 (0:1) gegen den Jahn durch und belegte nach dem siebten Spieltag Tabellenplatz elf.

SSV Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden: Vorschau

Austragungsort der Partie am heutigen Freitag, 26. Februar 2020, um 18.30 Uhr ist die Arena Regensburg, die 15.244 Zuschauern Platz bietet.

Regensburg gegen Dresden heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr das heutige Duell zwischen Dynamo Dresden und dem Jahn Regensburg nur im Pay-TV verfolgen. Sky bietet neben dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 1 auch eine Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3.

Außerdem hat der Pay-TV Anbieter für alle, die unterwegs sind, mit SkyGo einen Livestream im Angebot. Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

SSV Jahn Regensburg - Dynamo Dresden heute im Liveticker

Keinen Zugang zu Bewegtbild? Kein Problem, wir von SPOX halten Euch mit unseren Livetickern stets auf dem Laufenden.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben der Partie SSV Jahn Regensburg gegen Dynamo Dresden auch das parallel laufenden Spiel und zahlreiche weitere sportliche Highlights.

2. Liga: Der 24. Spieltag

Parallel zum Heimspiel der Regensburger empfängt der Karlsruher SC den 1. FC Nürnberg im Wildparkstadion. Die weiteren Spiele am 24. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Jahn Regensburg SG Dynamo Dresden 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Karlsruher SC 1. FC Nürnberg 29. Februar 2020 (13 Uhr) SV Darmstadt 98 Heidenheim 29. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 29. Februar 2020 (13 Uhr) FC Erzgebirge Aue Hamburger SV 1. März 2020 (13.30 Uhr) FC Sankt Pauli VfL Osnabrück 1. März 2020 (13.30 Uhr) VfL Bochum Sandhausen 1. März 2020 (13.30 Uhr) Arminia Bielefeld SV Wehen 2. März 2020 (20.30 Uhr) Hannover 96 Holstein Kiel

Den Abschluss am 24. Spieltag macht am Montagabend, 2. März 2020, um 20.30 Uhr Holstein Kiel bei Hannover 96.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Während sich der Jahn im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befindet, hält Dynamo Dresden seit dem 15. Spieltag die Rote Laterne inne. Die Tabelle vor dem 24. Spieltag: