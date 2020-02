Karlsruher SC gegen den 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg beim Karlsruher SC am 24. Spieltag der 2. Bundesliga live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Abstiegskampf pur heißt es am 24. Spieltag in der 2. Liga, wenn der Karlsruher SC auf den 1. FC Nürnberg trifft. Damit haben vor der Saison wohl nur die wenigsten gerechnet.

KSC vs. 1. FC Nürnberg: Vorschau

Das Karlsruher Wildparkstadion hat schon so einige Schlachten erlebt und dient am heutigen Freitagabend, 28. Februar, um 18.30 Uhr als Austragungsort für das Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Nürnberg.

KSC gegen den 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv könnt Ihr das Duell im Kampf um den Klassenerhalt nur bei Sky verfolgen. Neben dem Einzelspiel hat der Pay-TV Sender zudem eine Konferenz mit dem parallel stattfindenden Spiel zwischen Jahn Regensburg und Dynamo Dresden im Angebot.

Und für alle Abonnenten, die unterwegs sind, gibt es via SkyGo die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Wer kein Abonnement besitzt, kann auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

KSC - 1. FC Nürnberg im SPOX-Liveticker

Ihr wollt das Spiel zwischen dem KSC und dem Club lieber im Liveticker verfolgen? Dann seid Ihr hier genau richtig! Mit dem SPOX-Liveticker seid Ihr immer live dabei und verpasst garantiert nichts. Zum Ticker geht's hier entlang.

Zahlreiche weitere sportliche Highlights und das Parallel-Spiel findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

KSC gegen den 1. FC Nürnberg: Das Hinspiel

Im Hinspiel am siebten Spieltag trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden. Damals belegte der Karlsruher SC noch den neunten Tabellenplatz und der 1. FCN den zwölften.

Die beiden Treffer erzielten Johannes Geis (24.) per Foulelfmeter für den Club und Manuel Stiefler (40.) für Karlsruhe.

2. Liga: Der 24. Spieltag

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Jahn Regensburg SG Dynamo Dresden 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Karlsruher SC 1. FC Nürnberg 29. Februar 2020 (13 Uhr) SV Darmstadt 98 Heidenheim 29. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 29. Februar 2020 (13 Uhr) FC Erzgebirge Aue Hamburger SV 1. März 2020 (13.30 Uhr) FC Sankt Pauli VfL Osnabrück 1. März 2020 (13.30 Uhr) VfL Bochum Sandhausen 1. März 2020 (13.30 Uhr) Arminia Bielefeld SV Wehen 2. März 2020 (20.30 Uhr) Hannover 96 Holstein Kiel

Den Abschluss am 24. Spieltag der 2. Liga macht Hannover 96 im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Montagabend um 20.30 Uhr.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Abstiegskampf und Spannung garantiert: Nur zwei Zähler trennen den 1. FC Nürnberg (26 Punkte) als 15. vom Karlsruher SC (24), der den 16. Platz belegt. Die Tabelle vor dem 24. Spieltag: