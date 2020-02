Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

2. Liga live im TV, Livestream und Liveticker heute mit dem Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden. SPOX hat alles, was Ihr zum Duell der beiden Teams unbedingt wissen müsst.

Am 5. Spieltag der laufenden 2. Liga-Saison musste der SV Wehen Wiesbaden eine herbe 0:5-Schlappe hinnehmen, Gegner war damals wie heute der Jahn Regensburg. Bereits zur Halbzeit stand es 0:2.

Marco Grüttner (34./60./76.) fertigte die Heimelf mit seinem Hattrick nahezu im Alleingang ab. Für die anderen beiden Treffer sorgten Moritz Kuhn (42.) und Jann George (84.) kurz vor dem Schlusspfiff.

Jahn Regensburg - Wehen Wiesbaden: Austragungsort, Anstoßzeit

Im Rückspiel in der Arena Regensburg, die 15.244 Zuschauern Platz bietet, sind die Wiesbadener nun auf Wiedergutmachung aus.

Anstoß der Partie am 22. Spieltag ist am heutigen Samstagnachmittag, 15. Februar 2020, um 13 Uhr.

Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Wie auch alle anderen Partien der 2. Liga gibt es die Partie Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden live und exklusiv nur bei Sky. Der Pay-TV Sender besitzt die Rechte an allen Spielen der 2. Liga und zeigt neben den Einzelspielen auf Sky Sport Bundesliga 1 eine Konferenz, wenn mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Zusätzlich bietet der Bezahl-Sender allen seinen Kunden via Sky Go einen Livestream an. Für Nicht-Kunden gibt es die Möglichkeit auf Sky Ticket einen Tagespass zu erwerben.

Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem! Wir von SPOX bieten zum Spiel Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker an.

Alle weiteren Ticker findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

2. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Alle Spiele am 22. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsamannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

2. Liga: Die Tabelle nach dem 21. Spieltag

16. gegen Achter lautet das Duell am heutigen Samstagnachmittag. Die Regensburger haben nach 21 Spielen einen komfortablen Vorsprung von acht Zählern auf den Relegationsplatz.

Wehen Wiesbaden hingegen befindet sich aktuell unterm Stricht und braucht dringend Punkte, um die Klasse zu halten.