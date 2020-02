Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das 2. Liga-Spiel am 22. Spieltag zwischen Erzgebirge Aue und Holstein Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Mit SPOX seid Ihr immer live dabei.

Im Hinspiel am 5. Spieltag im Holstein-Stadion trennten sich Holstein Kiel und Erzgebirge Aue vor 9.465 Zuschauern 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Dimitrij Nazarov (54.) vergab dabei vom Elfmeterpunkt die Chance auf das zwischenzeitliche 2:0 und die vermeintliche Vorentscheidung für Aue.

Erzgebirge Aue vs. Holstein Kiel: Austragungsort und Anstoßzeit

Gut sechs Monate später treffen die beiden Kontrahenten im Rückspiel im Auer Erzgebirgsstadion aufeinander. Anstoß der Partie ist am heutigen Sonntagnachmittag, 16. Februar 2020, um 13.30 Uhr.

Schiedsrichter des Spiels ist Robert Kampka. Er wird unterstützt durch:

Assistenten: Christian Gittelmann, Julius Martenstein

Max Burda VAR: Patrick Alt

Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel heute live im TV und Livestream

Verfolgen könnt Ihr das Duell zwischen Erzgebirge Aue und Holstein Kiel ausschließlich im Pay-TV. Sky zeigt das Spiel sowohl als Einzelpartie als auch ab 13 Uhr in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 zusammen mit den anderen beiden Spielen des Tages. Die Moderation wird wie gewohnt von Hartmut von Kameke übernommen, als Kommentator agiert Markus Götz.

Zusätzlich bietet der Pay-TV Sender via Sky Go einen Livestream an. Du hast kein Sky-Abonnement, dann hast Du die Möglichkeit auf Sky Ticket einen Tagespass zu erwerben.

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel heute im Liveticker

Kein Sky-Abo und kein Ticket fürs Stadion? Dann verfolge die Partie zwischen Aue und Kiel in unserem ausführlichen und kostenlosen Liveticker.

Hier geht's zum Ticker.

Neben der Einzelpartie findest du in unserem Liveticker-Kalender auch eine Konferenz mit allen drei Spielen am heutigen Sonntagnachmittag sowie zahlreiche weitere sportliche Highlights.

Erzgebirge Aue vs. Holstein Kiel: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende Aufstellungen könnten Dirk Schuster und Ole Werner am Sonntag ins Rennen schicken:

Erzgebirge Aue: Männel - Mihojevic, Samson, Rasmussen - Rizzuto, Fandrich, Riese, Strauß - Nazarov - Hochscheidt, Krüger

Die Auer müssen dabei auf Steve Breitkreuz (Knieprobleme), Sören Gonther (5. Gelbe Karte) und Fabian Kalig (Knie-OP nach Knorpelschaden) verzichten.

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Ignjovski - Mühling, Özcan - Porath, Serra, Lee

Auf Seiten von Kiel fehlen mit Jannik Dehm (Aufbautraining nach Schienbeinbruch), Fabian Reese (muskuläre Probleme im Oberschenkel) und Jonas Meffert (Knieverletzung) drei Akteure.

2. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Alle Spiele am 22. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsamannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

Zum Abschluss des 22. Spieltages empfängt der VfL Bochum den VfB Stuttgart.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Punktgleich und nur aufgrund des minimal besseren Torverhältnisses liegt Holstein Kiel als Sechster einen Platz vor Erzgebirge Aue. Die Tabelle nach 21 Spielen: