2. Liga: Heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wir von SPOX verraten Euch, wie Ihr die Samstags-Spiele der 2. Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Mit uns verpasst Ihr nichts und seid immer auf dem Laufenden.

Mit Deinem kostenlosen DAZN-Probemonat kannst Du bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Bundesliga-Spiele sehen.

Hannover 96 gegen den Hamburger SV, Jahn Regensburg gegen den SV Wehen Wiesbaden und die SpVgg Greuther Fürth gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld: In der 2. Liga ist am heutigen Samstag, 15. Februar 2020, einiges geboten.

2. Bundesliga: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen in der laufenden Saison bei Sky. Der Pay-TV Sender überträgt alle Partien sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1.

Außerdem hat der Pay-TV Anbieter einen Livestream im Angebot. Alle Kunden haben via Sky Go Zugriff auf den Stream. Für Nicht-Kunden besteht die Möglichkeit via Sky Ticket einen Tagespass zu erwerben.

© getty

2. Liga: Heute im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr keinen Zugriff auf Bewegtbild habt, dann haben wir von SPOX eine Lösung für Euch, mit der Ihr trotzdem nichts verpasst. Mit unseren Livetickern seid Ihr immer auf dem Laufenden:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben der 2. Liga noch zahlreiche weitere sportliche Highlights.

2. Bundesliga: Die Spiele am 22. Spieltag

Drei Partien stehen am heutigen Samstagnachmittag, 15. Februar 2020, in der 2. Liga an:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsamannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 21. Spieltag

Die Voraussetzungen in den heutigen Partien könnten nicht unterschiedlicher sein. Während mit Hamburg, Bielefeld und Fürth drei Teams um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse kämpfen, geht es für Wiesbaden und Hannover gegen den Abstieg in die Drittklassigkeit. Regensburg hingegen findet sich aktuell im gesicherten Mittelfeld wieder. Die Tabelle vor dem 22. Spieltag: