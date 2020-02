2. Liga: Die Freitagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr die beiden Partien am 24. Spieltag der 2. Liga am heutigen Freitagabend live und exklusiv im TV, Liveticker und Livestream verfolgen. Mit SPOX verpasst Ihr garantiert nichts.

2. Liga heute live: Partien des 24. Spieltags

In der 2. Liga heißt es am heutigen Freitagabend, 26. Februar 2020, Abstiegskampf. Drei der vier Mannschaften finden sich in der unteren Tabellenhälfte wieder.

Zwei Spiele finden heute Abend ab 18.30 Uhr zeitgleich statt und in beiden Duellen dominiert der Abstiegskampf das Geschehen. Lediglich der SSV Jahn Regensburg steht in der oberen Hälfte. Die heutigen Partien:

Jahn Regensburg (8.) - SG Dynamo Dresden (18.)

Karlsruher SC (16.) - 1. FC Nürnberg (15.)

2. Liga heute live im TV und Livestream sehen

Beide Partien am heutigen Freitagabend könnt Ihr live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Neben den beiden Einzelspielen gibt es auch eine Konferenz.

Außerdem hat der Pay-TV Anbieter für alle seine Kunden via SkyGo einen Livestream im Angebot. Nicht-Abonnenten können sich hingegen auf SkyTicket einen Tagespass kaufen.

2. Liga heute im SPOX-Liveticker

Für alle die nicht auf ein Abonnement beim Pay-TV Sender oder einen Tagespass zurückgreifen können, haben wir von SPOX einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zu beiden Partien.

Viele weitere sportliche Highlights wie zum Beispiel alle Spiele der Bundesliga und Champions League findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

2. Liga: Der 24. Spieltag im Überblick

Die weiteren Spiele am 24. Spieltag finden am Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag und Montagabend statt. Alle Spiele im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Jahn Regensburg SG Dynamo Dresden 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Karlsruher SC 1. FC Nürnberg 29. Februar 2020 (13 Uhr) SV Darmstadt 98 Heidenheim 29. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 29. Februar 2020 (13 Uhr) FC Erzgebirge Aue Hamburger SV 1. März 2020 (13.30 Uhr) FC Sankt Pauli VfL Osnabrück 1. März 2020 (13.30 Uhr) VfL Bochum Sandhausen 1. März 2020 (13.30 Uhr) Arminia Bielefeld SV Wehen 2. März 2020 (20.30 Uhr) Hannover 96 Holstein Kiel

Zum Abschluss empfängt Hannover 96 am Montagabend, 2. März 2020, um 20.30 Uhr Holstein Kiel in der HDI Arena.

2. Liga heute: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Abstiegskampf: Nürnberg, Karlsruhe und Dresden finden sich im Tabellenkeller wieder. Nur der SSV Jahn Regensburg schwimmt in ruhigeren Gewässern. Die Tabelle vor dem 24. Spieltag: