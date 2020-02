2. Bundesliga heute live: Freitagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

21. Spieltag in der 2. Bundesliga, mit dabei ist unter anderem der 1. FC Heidenheim. Welche Spiele heute anstehen und wie Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und siehe alle Highlights der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga: Diese Spiele stehen heute an

Datum Uhrzeit Heim Gast Stadion 7. Februar 18.30 Uhr Dynamo Dresden SV Darmstadt 98 Rudolf-Harbig-Stadion 7. Februar 18.30 Uhr SV Sandhausen 1. FC Heidenheim BWT-Stadion am Hardtwald

2. Bundesliga heute live: Freitagsspiele im TV und Livestream

Wie alle Spiele der 2. Bundesliga laufen auch die heutigen Partien ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte an der gesamten 2. Bundesliga exklusiv und lässt Euch stets die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz.

Bei der Konferenz der 2. Bundesliga hat sich in dieser Saison einiges geändert, so gibt es beispielsweise keine extra Kommentatoren mehr, die nur die Konferenz begleiten. Stattdessen wird mittels eines Moderators, ähnlich wie bei der NFL Redzone, zwsichen den Einzelspielen und -kommentaren hin- und hergeschaltet.

Solltet Ihr die Spiele per Livestream verfolgen wollen, habt Ihr die Möglichkeit dies via SkyGo (für TV-Abo-Kunden per App abrufbar) oder über Sky Ticket zu tun.

Folgendes Team ist heute bei Sky im Einsatz:

Moderation Konferenz : Stefan Hempel

: Stefan Hempel Kommentar Dresden - Darmstadt : Ulli Potofski

: Ulli Potofski Kommentar Sandhausen - Heidenheim: Sven Haist

© getty

2. Bundesliga im Liveticker: Die Freitagsspiele

Auch wir berichten für Euch vom Geschehen aus den Stadien:

2. Bundesliga heute: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Dynamo Dresden fehlt heute Ehlers mit einem Außenbandteilriss, Darmstadt muss auf Mehlem (5. Gelbe Karte) und den mit einem Kreuzbandriss länger ausfallenden Wittek verzichten.

Dynamo Dresden : K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, C. Löwe - Husbauer, Burnic - Horvath, Ebert, Terrazzino - Pat. Schmidt

: K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, C. Löwe - Husbauer, Burnic - Horvath, Ebert, Terrazzino - Pat. Schmidt Darmstadt 98: Schuhen - Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Palsson, Y. Stark - Heller, Kempe, Skarke - Serd. Dursun

Bei den Sandhäusern muss heute Biada mit muskulären Problemen in der Wade passen, zudem befinden sich Karl und Zenga noch in der Reha (beide Kreuzbandriss). Auf Heidenheimer Seite steht der komplette Kader zur Verfügung.

SV Sandhausen : Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Paurevic, Linsmayer, E. Taffertshofer - Halimi - K. Behrens, Bouhaddouz

: Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Paurevic, Linsmayer, E. Taffertshofer - Halimi - K. Behrens, Bouhaddouz 1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer, Kerschbaumer, Griesbeck - Leipertz, Kleindienst

Diese Stadien aus Bundesliga und 2. Liga gibt es bei FIFA 20 © getty 1/20 Der Videospielentwickler EA Sports hat für die neueste FIFA-Version "FIFA 20" 13 neue Stadien aus der 1. und 2. Bundesliga zur Verfügung gestellt. SPOX zeigt, welche Stadien in FIFA 20 abgebildet werden - die Allianz Arena zählt nicht dazu. © getty 2/20 Der Grund: EA Sports hat seit der Zusammenarbeit des FC Bayern mit dem Konkurrenzen Konami (PES) keine Rechte mehr an der Abbildung der Allianz Arena. Außerdem nicht ins Spiel geschafft haben es die Stadien von Paderborn, Union und Freiburg. © getty 3/20 BUNDESLIGA - Signal Iduna Park in Dortmund © getty 4/20 Borussia-Park in Mönchengladbach © getty 5/20 Olympiastadion in Berlin © getty 6/20 Veltins-Arena in Gelsenkirchen © getty 7/20 BayArena in Leverkusen (neu) © getty 8/20 Commerzbank-Arena in Frankfurt (neu) © getty 9/20 Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf (neu) © getty 10/20 Opel Arena in Mainz (neu) © getty 11/20 PreZero Arena in Sinsheim (neu) © EA Sports 12/20 Red Bull Arena in Leipzig (neu) © EA Sports 13/20 RheinEnergie Stadion in Köln (neu) © getty 14/20 Volkswagen Arena in Wolfsburg (neu) © getty 15/20 Weserstadion in Bremen (neu) © getty 16/20 WWK Arena in Augsburg (neu) © getty 17/20 2. LIGA - Volksparkstadion in Hamburg © getty 18/20 HDI Arena in Hannover (neu) © getty 19/20 Mercedes-Benz-Stadion in Stuttgart (neu) © getty 20/20 Max-Morlock-Stadion in Nürnberg (neu)

2. Bundesliga: Die Schiedsrichter der heutigen Spiele