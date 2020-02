Der 1. FC Heidenheim empfängt am 22. Spieltag den 1. FC Nürnberg und will im Kampf um die Aufstiegsplätze vorlegen. SPOX weiß, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit Deinem kostenlosen DAZN-Probemonat kannst Du bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Nürnberg sehen.

2. Liga: 1. FC Heidenheim vs. 1. FC Nürnberg - Austragungsort, Anstoßzeit

Austragungsort der Partie am heutigen Freitag, 14. Februar 2020, ist die Voith-Arena in Heidenheim, die Platz für 15.000 Zuschauer bietet. Die Partie beginnt, wie in der 2. Liga am Freitag üblich, um 18.30 Uhr.

2. Liga: 1. FC Heidenheim gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV

Alle Spiele der 2. Bundesliga gibt es live und exklusiv nur bei Sky. Der Pay-TV Sender überträgt alle Partien sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Das Heimspiel des 1. FC Heidenheim gegen die Nürnberger kommt auf Sky Sport Bundesliga 2.

© getty

Zusätzlich bietet Sky für allen Kunden via Sky Go einen Livestream an. Nicht-Kunden können sich via Sky Ticket einen Tagespass kaufen.

2. Liga: 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg heute im SPOX-Liveticker

Du hast keinen Sky-Zugang? Kein Problem. Mit uns verpasst du trotzdem nichts. Wir von SPOX bieten zum Spiel 1. FC Heidenheim gegen 1. FC Nürnberg sowie zu allen anderen Zweitliga-Spielen einen ausführlichen Liveticker.

In unserem Liveticker-Kalender findet zahlreiche weitere sportliche Highlights.

2. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Neben der Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Nürnberg finden am 22. Spieltag acht weitere Begegnungen statt. Die Spiele im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsamannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

2. Liga: Die Tabelle nach dem 21. Spieltag

Während sich der 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf der 2. Liga wiederfindet, mischt der 1. FC Heidenheim auch nach 21 absolvierten Spielen noch im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga mit. Mit einem Erfolg am Freitagabend können die Heidenheimer den Rückstand auf den Relegationsplatz vorübergehend auf einen Zähler verkürzen. Die Tabelle nach dem 21. Spieltag: