SSV Jahn Regensburg gegen Hannover 96 heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga geht wieder los! Bereits am heutigen Dienstag stehen die ersten Partien auf dem Programm, darunter auch Jahn Regensburg gegen Hannover 96. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hannover 96 kann sich mit einem Sieg ein Polster auf die Abstiegsplätze aufbauen. Vor dem 19. Spieltag haben die Niedersachsen lediglich zwei Zähler Vorspung auf den Religationsplatz. Jahn Regensburg hingegen befindet sich auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Aktuell hat der Jahn lediglich fünf Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.

SSV Jahn Regensburg vs. Hannover 96: Ort, Anpfiff, Schiedsrichter

Das Gastspiel von Hannover 96 in Regensburg steigt am heutigen Dienstag (28. Januar) um 20.30 Uhr. Austragungsort ist das Jahnstadion, welches eine Kapazität von 15.224 Plätzen hat.

Schiedsrichter Robert Kempter leitet die Partie. Dem Unparteiischen assistieren Markus Schüller, Marcel Schütz und Franz Bokop. Im Kölner Keller sitzen Lasse Koslowski und Felix-Benjamin Schwermer.

2. Liga: Jahn Regensburg - Hannover 96 heute live im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison ausschließlich von Sky gezeigt. Der Bezahlsender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse und zeigt somit auch Jahn Regensburg gegen Hannover live in voller Länge. Dabei könnt Ihr zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz wählen.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Sky-Abonnement hat, kann sich die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga zudem mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern.

Wer nicht über das benötigte Abonnement verfügt, ist bei DAZN goldrichtig. Der Streamindienst hat die Highlights aller Zweitliga-Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff im Programm. Darüber hinaus gibt es noch jede Menge Live-Berichterstattungen aus der Welt des Fußballs. So könnt Ihr bei DAZN die Bundesliga, Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga live sehen.

SSV Jahn Regensburg gegen Hannover 96 heute im Liveticker

Solltet Ihr unterwegs sein und nicht über genügend Datenvolumen verfügen, könnt Ihr die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Hannover 96 auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

Regensburg - Hannover: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams spielen:

Jahn: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Hein, Besuschkow - Stolze, George - Albers, Grüttner

Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Hein, Besuschkow - Stolze, George - Albers, Grüttner H96: Zieler - Anton, Felipe, Horn - Bakalorz, Stendera - Maina, Kaiser - Haraguchi - Guidetti, Ducksch

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag