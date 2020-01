Hamburger SV (HSV) gegen 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Als letzte beiden Mannschaften starten der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg am heutigen Donnerstag in ihr Zweitligajahr 2020. Was Ihr zur Partie wissen müsst und wo Ihr sie live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

HSV vs. Nürnberg: Anpfiff, Spielort, Schiedsrchter

Die Begegnung wird am heutigen Donnertag (30. Januar) um 20.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Hamburger Volksparkstadion, das für insgesamt 57.000 Zuschauer Platz bietet.

Als Unparteiischer fungiert heute der Stuttgarter Markus Schmidt. Ihm assistieren Markus Finn, Johann Pfeifer und Thorben Siewer.

© getty

Hamburg gegen Nürnberg heute live im TV und Livestream

In Deutschland hält Sky Sport die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und zeigt dementsprechend auch den Hamburger SV gegen Nürnberg. Ab 20 Uhr starten auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichte zum Spiel. Begleitet wird das Geschehen dann von Kommentator Michael Born.

Sky-Kunden können mit SkyGo außerdem auf einen Livestream zurückgreifen, mit SkyTicket könnt Ihr auch als Nicht-Sky-Kunde einen einmaligen Tagespass erwerben.

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg: SPOX-Liveticker

Wer kein Sky-Abo hat, kann bei uns im SPOX-Liveticker vorbeischauen. Auch hier verpasst Ihr keine Highlights aus Hamburg.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Mannschaften aufs Feld schicken:

Hamburger SV : Heuer Fernandes - Narey, Ewerton, van Drongelen, Leibold - Fein, Dudziak - Kittel, Schaub, Jatta - Pohjanpalo

: Heuer Fernandes - Narey, Ewerton, van Drongelen, Leibold - Fein, Dudziak - Kittel, Schaub, Jatta - Pohjanpalo 1. FC Nürnberg: Mathenia - Handwerker, Margreitter, Mavropanos, Sorg - Geis, Behrens, Hack, Schleusener - Dovedan, Frey

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg: Letzte Duelle

Im Hinspiel siegte der Hamburger SV deutlich mit 4:0. Seit fünf Spielen ist der 1. FCN zudem sieglos gegen den HSV.

Der letzte Dreier gelang am 25. August 2012, als man die Blau-Weißen mit 1:0 besiegte. Das Tor des Tages schoss damals Hanno Balitsch.

Datum Wetbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 05.08.2019 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg Hamburger SV 0:4 05.02.2019 DFB-Pokal Hamburger SV 1. FC Nürnberg 1:0 16.03.2014 Bundesliga Hamburger SV 1. FC Nürnberg 2:1 06.10.2013 Bundesliga 1. FC Nürnberg Hamburger SV 0:5 20.01.2013 Bundesliga 1. FC Nürnberg Hamburger SV 1:1

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die Hamburger belegen mit 31 Punkten den dritten Tabellenplatz, Nürnberg ist mit 17 Zählern Tabellenvorletzter.