2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum heute im Liveticker

Am ersten Spieltag nach der Winterpause muss der Tabellenführer der 2. Bundesliga Arminia Bielefeld vor eigenem Publikum gegen den VfL Bochum ran. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Arminia Bielefeld - VfL Bochum heute im Liveticker

Vor Beginn: Die Bochumer belegen derzeit den 14. Rang, nur ein Punkt trennt den VfL von einem Abstiegsplatz. Immerhin reist das Team von Thomas Reis mit dem drittbesten Angriff (32:34 Tore) zum Spitzenreiter.

Vor Beginn: Arminia liegt vor dem 19. Spieltag mit drei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz in der 2. Bundesliga. Kurz vor der Winterpause musste das Team von Trainer Uwe Neuhaus allerdings eine 0:3-Pleite gegen den FC St. Pauli verkraften. Top-Torjäger Fabian Klos (13 Treffer) betonte deshalb: "Es ist wichtig, positiv zu starten."

Vor Beginn: Anstoß der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum ist um 18.30 Uhr. Das Spiel findet in der Bielefelder SchücoArena statt.

2. Liga: Bielefeld vs. Bochum heute im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragunsgrechte an der 2. Bundesliga, auch das Duell zwischen Bielefeld und Bochum ist dementsprecheund nur auf Sky live und in voller Länge zu sehen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie nicht gezeigt.

Sky bietet seinen Kunden die Möglichkeit, alle Spiele der 2. Liga auch per Livestream über SkyGo zu verfolgen. Nicht-Kunden können sich einen Tagespass mit SkyTicket kaufen.

Wer das Spiel nicht live sehen kann, für den hat DAZN 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Zweiliga-Spiele im Angebot. Zudem könnt Ihr auf DAZN zahlreiche Partien aus der Bundesliga, Champions League, Europa League oder LaLiga live verfolgen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Arminia Bielefeld - VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Fabian, Decarli, Danilo - Tesche - Losilla, Janelt - C.-Y. Lee - Ganvoula, D. Blum

2. Liga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Bielefeld ging als Spitzenreiter der 2. Bundesliga in die Winterpause und will den Platz an der Sonne nun verteidigen. Bochum kämpft dagegen gegen den Abstieg.