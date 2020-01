2. Liga: VfL Osnabrück gegen SV Sandhausen heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga treffen heute der VfL Osnabrück und der SV Sandhausen aufeinander. Was Ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh die Highlights der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfL Osnabrück gegen SV Sandhausen: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die heutige Partie zwischen den Teams findet um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Bis zu 16.100 Zuschauer können live mit dabei sein.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Timo Gerach

Timo Gerach Assistenten: Tobias Christ, Timo Klein

Tobias Christ, Timo Klein Vierter Offizieller: Eric Müller

Eric Müller VAR: Alexander Sather

Alexander Sather VAR-Assistent: Henry Müller

© getty

2. Liga: Osnabrück gegen Sandhausen heute live im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. So auch die heutige Partie. Die Berichterstattung beginnt um 20.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4. Kommentator des Spiels ist Klaus Veltman.

Falls Ihr kein Sky-Kunde seid und dennoch das Spiel sehen wollt, könnt Ihr euch via SkyTicket einen Tagespass kaufen und so live mit dabei sein. Als Sky-Kunde könnt Ihr via SkyGo auch das Programm im Livestream verfolgen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die Highlights auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt aber nicht nur Highlights, sondern auch Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A, NBA, NFL, Boxen und vieles mehr. Das DAZN-Abo kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

© getty

Osnabrück vs. Sandhausen: Die 2. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet Euch zu jeder Partie der 2. Bundesliga einen Liveticker an.

VfL Osnabrück gegen SV Sandhausen: Alle Duelle im Überblick

Die Begegnung Osnabrück - Sandhausen findet heute erst zum sechsten Mal statt. In den vorherigen Spielen war dreimal der VfL und einmal der SVS erfolgreich. Zudem gab es ein Unentschieden.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 02.08.2019 SV Sandhausen VfL Osnabrück 0:1 3. Liga 28.04.2012 VfL Osnabrück SV Sandhausen 2:1 3. Liga 25.11.2011 SV Sandhausen VfL Osnabrück 0:0 3. Liga 31.03.2010 SV Sandhausen VfL Osnabrück 3:2 3. Liga 03.10.2009 VfL Osnabrück SV Sandhausen 3:1

2. Liga: Die Tabelle vor Osnabrück gegen Sandhausen

Der VfL Osnabrück liegt zurzeit auf Rang 8 der Tabelle. Die Niedersachsen könnten aber mit einem Sieg auf Platz 5 springen. Auch der SV Sandhausen könnte bei einem Sieg den VfL Osnabrück überholen.