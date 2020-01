2. Liga: Arminia Bielefeld - VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker

Knapp eineinhalb Wochen nach dem Rückrundenstart der Bundesliga erwacht auch die 2. Liga aus dem Winterschlaf. Arminia Bielefeld und der VfL Bochum treffen dabei schon unter der Woche aufeinander. Alle Infos zur Partie gibt's hier.

Arminia Bielefeld - VfL Bochum: Anpfiff, Termin, Ort

Den Auftakt der 2. Liga in das Jahr 2020 bestreiten Arminia Bielefeld und der VfL Bochum am heutigen Dienstag in der SchücoArena. Anpfiff an der Bielefelder Alm ist um 18.30 Uhr.

2. Liga: Bielefeld gegen Bochum im TV und Livestream

Sky hält die Rechte an der 2. Liga. Damit können Fans nur beim Pay-TV-Sender die Spiele sehen. Sky zeigt ab 18.30 Uhr die Partie Bielefeld gegen Bochum live.

Die Vorberichterstattung beginnt ab 18 Uhr. Nach dem Spiel werden die drei weiteren Begegnungen am Dienstag sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz (Moderator: Peter Hardenacke) gezeigt. Die späten Spiele werden um 20.30 Uhr angepfiffen.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Sky-Abonnement hat, kann sich die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern.

Armina Bielefeld vs. VfL Bochum: Liveticker

Mit SPOX bleibt Ihr in Sachen 2. Liga immer auf dem Laufenden. Zu allen Spielen bieten wir einen eigenen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bielefeld - Bochum.

2. Liga, 19. Spieltag: Spiele am Dienstag

Uhrzeit Heim Auswärts LIVETICKER 18.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum LIVETICKER 20.30 Uhr Jahn Regensburg Hannover 96 LIVETICKER 20.30 Uhr Wehen-Wiesbaden Erzgebirge Aue LIVETICKER 20.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth FC St. Pauli LIVETICKER

2. Liga, Bielefeld vs. VfL Bochum: Ausgangslage, Vorschau

Das Ende der Hinrunde verlief nicht nach dem Geschmack der Arminia. Nur zwei Punkte verbuchten die DSC-Profis aus den letzten drei Spielen vor Weihnachten. Dennoch geht man mit einem Polster von drei Punkten auf die Zweitplatzierten Hamburger in die Rückrunde.

Dementsprechend favorisiert ist das Team von Trainer Uwe Neuhaus im Duell gegen den Tabellen-14. Bochum. Die Arminen sollten jedoch vom Hinspiel gewarnt sein. Beim 3:3 in Bochum am zweiten Spieltag lieferten sich die beiden Teams in Hälfte zwei einen offenen Schlagabtausch.

Fabian Klos hatte die Arminia binnen zwei Minuten in Führung gebracht, ehe der VfL das Spiel durch Danny Blum, Silvere Ganvoula und Simon Zoller innerhalb von elf Minuten drehte. Ein Eigentor in der Nachspielzeit von Anthony Losilla kostete Bochum damals den Sieg.

