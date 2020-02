Ihr wollt das heutige Zweitliga-Spiel 1. FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Mit SPOX verpasst Ihr garantiert nichts, wir halten auch stets auf dem Laufenden.

Vergangenen August trennten sich die beiden Kontrahenten Dynamo Dresden und der 1. FC Heidenheim im Hinspiel 2:1 (0:0).

Patrick Ebert (68.) und Alexander Jeremejeff (82.) sorgten für die zwischenzeitliche 2:0-Führung. Denis Thomalla (89.) gelang kurz vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand.

1. FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden: Austragungsort und Anstoßzeit

Als Austragungsort dient die Voith-Arena in Heidenheim, die 15.000 Zuschauern Platz bietet. Wie gewohnt, beginnt auch am heutigen Sonntagnachmittag, 2. Februar 2020, die Partie in der 2. Liga um 13.30 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Thorben Siewer. Unterstützt wird er von:

Mitja Stegemann (Assistent)

Fabian Maibaum (Assistent)

Johannes Huber (Vierter Offizieller)

Christof Günsch (Video-Assistent)

1. FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie alle Spiele in der 2. Liga wird die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden live und exklusiv von Sky übertragen. Es gibt die Möglichkeit, zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel auszuwählen. Die Sonntags-Konferenz wird von Hartmut von Kameke moderiert und beginnt ab 13 Uhr. Ihr Kommentator der Partie ist Ulli Potofski.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge alle Montags- und Freitagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge.

Der Pay-TV Sender bietet zudem für alle Kunden einen Livestream via SkyGo. Außerdem können alle Nicht-Kunden mit SkyTicket einen Tagespass erwerben.

1. FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für alle die keinen Zugriff auf Bewegtbild haben, sorgen wir von SPOX für Abhilfe! Mit unseren ausführlichen Livetickern zu allen Zweitliga-Spielen verpasst Ihr garantiert nichts und seid immer am Ball. Hier geht's zu den Livetickern der Sonntagsspiele:

Außerdem findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender zahlreiche weitere sportliche Highlights, wie zum Beispiel alle Partien der Bundesliga.

1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende Spieler könnten die beiden Trainer Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) und Markus Kauczinski (Dynamo Dresden) aufs Feld schicken:

1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer, Kerschbaumer, Griesbeck - Leipertz, Kleindienst

Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer, Kerschbaumer, Griesbeck - Leipertz, Kleindienst Dynamo Dresden: Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Hamalainen - Klingenburg, Petrak - Ebert, Terrazzino, Horvath - Schmidt

Während Schmidt der komplette Kader zur Verfügung steht, muss Kauczinski auf mindestens vier Spieler verzichten. Burnic (5. Gelbe Karte), Ehlers (Außenbandteilriss und Überdehnung des vorderen Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk), Hartmann (Aufbautraining) und Husbauer (Infekt) fallen für das Spiel am heutigen Sonntagnachmittag definitiv aus.

1. FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: Die vergangenen Duelle

Heidenheim konnte nur zwei der letzten sieben Spiele gegen Dynamo gewinnen. Der letzte Sieg ist jedoch auf den Tag genau ein Jahr her, damals gewannen die Baden-Württemberger mit 1:0. Die letzten Partien im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 22. Oktober 2016 1. FC Heidenheim Dynamo Dresden 0:0 5. April 2017 Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 2:1 1. Oktober 2017 1. FC Heidenheim Dynamo Dresden 0:2 9. März 2018 Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 3:2 26. August 2018 Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 1:3 2. Februar 2019 1. FC Heidenheim Dynamo Dresden 1:0 18. August 2019 Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 2:1 2. Februar 2020 1. FC Heidenheim Dynamo Dresden -

© getty

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag

Die Voraussetzungen vor der Partie könnten nicht unterschiedlicher sein. Während sich der 1. FC Heidenheim mitten im Aufstiegsrennen befindet, kämpft Dynamo Dresden als Tabellenletzter um den Klassenerhalt.