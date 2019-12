2. Bundesliga: Wehen Wiesbaden gegen SV Darmstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt heute der SV Wehen Wiesbaden den SV Darmstadt 98. Was Ihr alles rund um dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Es ist das Duell der Abstiegsgefährdeten: Wiesbaden liegt mit nur 13 Punkten auf dem vorletzten Platz. Die Lilien haben dagegen acht Zähler mehr auf dem Konto und sind auf Rang 13 verortet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wehen Wiesbaden gegen Darmstadt 98: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die heutige Partie wird um 13.30 Uhr in der BRITA Arena von folgendem Schiedsrichtergespann angepfiffen:

Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck

Dr. Matthias Jöllenbeck Assistenten: Justus Zorn, Tim Skorczyk

Justus Zorn, Tim Skorczyk Vierter Offizieller: Andreas Steffens

Andreas Steffens VAR: Arne Aarnink

Arne Aarnink VAR-Assistent: Wolfgang Haslberger

2. Bundesliga: Wiesbaden gegen Darmstadt heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel der Lilien in Wiesbaden ist wie alle Begegnungen der 2. Liga live und exklusiv bei Sky und somit nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet zu den Sonntagsspielen die Optionen Einzelspiel und Konferenz an.

Kommentator des Spiel ist Sven Haist. Neben der Übertragung im TV bietet Euch Sky außerdem einen Livestream via SkyGo an. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch via SkyTicket einen Tagespass kaufen und so die Partie sehen.

© getty

2. Liga: Wehen Wiesbaden vs. Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER

Ohne Sky-Abo oder ohne genügend Datenvolumen für den Livestream könnt Ihr wie immer auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.

Es gibt bei SPOX sogar eine Konferenz mit allen anderen Zweitliga-Partien des Tages.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor der Partie