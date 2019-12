2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga treffen der VfL Osnabrück und Dynamo Dresden aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

VfL Osnabrück - Dynamo Dresden: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr. Gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück. Das Stadion bietet Platz für insgesamt 16.100 Zuschauer. Schiedsrichter der Partie ist Rene Rohde, seine Assistenten sind Florian Lechner und Viatcheslav Paltchikov. Vierter Offizieller ist Fabian Maibaum, als Videoassistent unterstützt Sven Waschitzki die Unparteiischen auf dem Platz.

Osnabrück - Dresden: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Partie VfL Osnabrück gegen Dynamo Dresden gibt es ab 13 Uhr beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Jörg Dahlmann wird das Spiel kommentieren. Die wichtigsten Szenen des Spiels seht Ihr auch in der Konferenz auf Sky.

Zusätzlich zur klassischen TV-Übertragung bietet Sky einen Livestream via SkyGo an. Um den Service nutzen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Falls Ihr dieses nicht bestitzt, gibt es via Sky Ticket die Möglichkeit sich einen Tagespass zu holen, um das Spiel zu sehen.

DAZN zeigt die Highlights des Spiels bereits 40 Minuten nach Ende der Partie.

VfL Osnabrück gegen Dynamo Dresden: Das Spiel im SPOX-Liveticker

Das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und Dynamo Dresden könnt Ihr im SPOX-Liveticker verfolgen. Neben dem Einzelticker habt Ihr auch die Möglichkeit in der Konferenz auf dem neuesten Stand zu bleiben.

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Daniel Thioune und der neue Dresdner Trainer Markus Kauczinski ihre Mannschaften aufstellen:

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Heyer, van Aken, Wolze - Taffertshofer, Blacha, Schmidt, Ouahim - Alvarez, Heider

Kühn - Ajdini, Heyer, van Aken, Wolze - Taffertshofer, Blacha, Schmidt, Ouahim - Alvarez, Heider Dynamo Dresden: Broll - Kreuzer, Ballas, Ehlers, Löwe - Nikolaou, Burnic - Kone, Atik, Klingenburg - Jeremejeff

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden hat seit drei Spielen nicht mehr in der Liga gewonnen.