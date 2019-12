VfL Bochum gegen Hannover 96 heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Welcher Traditionsklub siegt im Kellerkrimi der 2. Bundesliga? Der VfL Bochum oder Hannover 96? Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Partien der 2. Bundesliga sehen? Das geht mit DAZN!

VfL Bochum gegen Hannover 96: Spielort, -zeit und Schiedsrichter

Heute rollt der Ball im Vonovia-Ruhrstadion zu Bochum. Das reine Fußballstadion fasst aktuell etwas mehr als 27.500 Zuschauer und wurde bereits 1911 eröffnet.

Anpfiff ist, wie Freitags in der 2. Bundesliga üblich, um 18.30 Uhr. Zeitgleich empfängt Erzgebirge Aue den Jahn aus Regensburg.

Das Schiedsrichtergespann wird heute von Florian Badstübner angeführt, ihm assistieren Patrick Hanslbauer und Roman Potemkin. Als Vierter Offiizieller wurde Andreas Steffens angesetzt, vor den Bildschirmen im Kölner Keller sitzt mit Guido Winkmann der erfahrenste des heutigen Gespanns.

VfL Bochum gegen Hannover 96 heute live: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Live und exklusiv gibt es die 90 Minuten heute nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Bundesliga und zeigt an jedem Spieltag alle Einzelspiele und, wenn möglich, eine Konferenz.

Bei dieser Konferenz gibt es in der aktuellen Saison eine Neuerung: Bisher gab es gesonderte Konferenz-Kommentatoren, die sich gegenseitig die verbalen Bälle zugespielt haben und durch die Spiele begleitet haben. Diese gibt es nun nicht mehr, stattdessen wir mithilfe eines Moderators zwischen den Kommentaren und Bildern der Einzelspiele hin- und hergeschaltet.

Ihr habt kein Sky-Abo? Dann habt Ihr die Möglichkeit, Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Spiele der 2. Bundesliga bei DAZN anzuschauen. Der Streamingdienst kostet Euch entweder 11,99 Euro/Monat oder 119,99 Euro/Jahr (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat).

2. Bundesliga im Liveticker: VfL Bochum gegen Hannover 96

Ihr seid unterwegs und wollt trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Dann sei Euch unser Liveticker zum Spiel ans Herz gelegt. Hier verpasst Ihr garantiert nichts!

Hannover 96 und VfL Bochum: Zwei abgestürzte Traditionsvereine

Sie spielten im Europapokal, waren zwischenzeitlich Tabellenführer der Bundesliga und belegen die Plätze 13 (VfL Bochum) und 15 (Hannover 96) der ewigen Bundesligatabelle - doch die glorreichen Zeiten der beiden Traditionsvereine ist vorbei.

Aktuell gehören sowohl der VfL als auch 96 dem unteren Drittel der 2. Bundesliga an, haben in dieser Saison bereits ihren Trainer getauscht und sind meilenweit von einem Aufstieg in die Bundesliga entfernt.

Ob es für die beiden Klubs dennoch einen Hoffnungsschimmer gibt? Ungewiss. Immerhin schafften es die Verantwortlichen beider Klubs, junges Blut auf die Trainerbänke zu setzen und so den Weg für eine moderner ausgerichtete Zukunft freizumachen - auch wenn der Traum von ähnlichen Erfolgen wie in der Vergangenheit aktuell nicht greifbar scheint.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die Zweitliga-Tabelle vor dem 17. Spieltag: