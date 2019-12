2. Bundesliga: SV Sandhausen - HSV (Hamburger SV) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der HSV will auf einem Aufstiegsrang überwintern. Damit das gelingt, müssen gegen den SV Sandhausen drei Punkte her. Wie Ihr das Spiel der beiden Mannschaften im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Alle Highlights der 2. Bundesliga gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SV Sandhausen - HSV: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Anstoß der Partie zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV ist 13.30 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im BWT-Stadion am Hardtwald. Die Spielstätte bietet Platz für 15.414 Zuschauer. Folgende Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Assistenten: Wolfgang Haslberger, Jochen Gschwendtner

Vierter Offizieller: Julius Martenstein

Videoassistent: Alexander Sather

SV Sandhausen - Hamburger SV: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel SV Sandhausen - HSV wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, beginnt der Sender mit der Berichtersattung. Kommentiert wird das Spiel von Hansi Küpper. Sandhausen - HSV ist auch in der Sky-Konferenz zu sehen.

Sky bietet für seine Kunden via SkyGo auch einen Livestream der Partie an. Falls Ihr kein Kunde des Pay-TV-Senders seid, könnt Ihr Euch via Sky Ticket auch einen Tagespass kaufen, wenn Ihr das Spiel sehen wollt.

Die besten Szenen der Partie gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZNzu sehen. Neben der Highlights aller Spiele der 2. Bundesliga zeigt DAZN auch über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge, alle Spiele der Europa League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie die Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Für ein Monatsabo bei DAZN zahlt Ihr 11,99 Euro, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro. Der erste Monat ist dabei gratis. Hier könnt Ihr euch direkt den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern!

Sandhausen gegen HSV: Das Spiel im SPOX-Liveticker

SPOX bietet zur Begegnung des SV Sandhausen und des HSV einen Liveticker an. Neben dem Einzelticker könnt Ihr das Spiel auch im Konferenzticker aller Sonntagsspiele der 2. Bundesliga verfolgen.

SV Sandhausen vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Uwe Koschinat und Dieter Hecking ihre Mannschaften aufstellen:

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Linsmayer, Paurevic - Halimi, Türpitz - Behrens, Bouhaddouz

Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Linsmayer, Paurevic - Halimi, Türpitz - Behrens, Bouhaddouz Hamburger SV: Heuer Fernandes - Narey, Letschert, Ewerton, Leibold - Dudziak, Fein, Kittel - Harnik, Hinterseer, Jatta

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Mit einem Sieg würde der HSV die Hinrunde als Tabellenzweiter abschließen.