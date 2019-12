SV Darmstadt 98 gegen Hamburger SV (HSV): 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV ist am heutigen Samstag zum 18. Spieltag der 2. Bundesliga beim SV Darmstadt 98 zu Gast. Was Ihr zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Darmstadt 98 - Hamburger SV: Wann und wo findet die Partie statt?

Anpfiff ist am heutigen Nachmittag um 13 Uhr. Gespielt wird im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt, das 17.000 Zuschauern Platz bietet.

Darmstadt gegen Hamburger SV heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky Sport besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Bundesliga. Wer also heute live dabei sein will, kommt um ein Abonnement bei Sky nicht herum. Ab 12.10 Uhr starten die Vorberichte aus Darmstadt auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 4 HD. Kommentiert wird die Begegnung von Torsten Kunde. Wer lieber die Zweitliga-Konferenz sehen will, kann dies auf Sky Sport Bundesliga 2 HD tun. Einen Livestream gibt es via SkyGo - dieser ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

SV Darmstadt 98 vs. HSV: SPOX-Liveticker

Auch hier bei SPOX könnt Ihr die Partie live mitverfolgen. In unserem Liveticker - wahlweise Einzelspiel oder Konferenz - verpasst Ihr keine wichtige Szene auf dem Rasen.

Darmstadt 98 gegen Hamburger SV: Vorschau

Durch ein schmeichelhaftes 1:1 erkämpfte sich der SV Darmstadt 98 am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Zwar liegen die Hessen derzeit auf Platz zwölf der Tabelle, von den Abstiegsrängen ist man aber lediglich vier Punkte entfernt. Doch auch nach oben ist es nicht weit - gewinnt Darmstadt heute gegen den HSV, kann das Team von Trainer Michael Stegmayer sogar bis auf Platz acht springen.

Für den heutigen Gegner HSV lief es in den letzten Wochen ebenfalls nicht sonderlich rosig. Seit drei Spielen wartet der ehemalige Bundesliga-Dino auf einen Dreier - nur mit Mühe trotzte man dem SV Sandhausen vergangene Woche ein Unentschieden ab. Eine Koproduktion der beiden Österreicher Harnik und Hinterseer brachte letztlich das wichtige Tor zum 1:1, welches immerhin den Negativtrend von zuvor zwei Niederlagen in Folge stoppte und Hamburg auf Tabellenrang zwei verweilen lässt.

SV Darmstadt - HSV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die möglichen Startaufstellungen beider Mannschaften:

SV Darmstadt 98: Schuhen - Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Paik - Skarke, Kempe, Marvin Mehlem - Serd. Dursun

Es fehlen: Ozegovic (Adduktorenprobleme), Palsson (Rotsperre), Wittek (Ruptur des Kreuzbandes)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Narey, Letschert, Ewerton, Leibold - Fein - Dudziak, Kittel - Harnik, Hinterseer, Jatta

Es fehlen: S. Ambrosius (nicht berücksichtigt), Gyamerah (Wadenbeinbruch), Hunt (Knöchelprellung), Knost (nicht berücksichtigt), Kwarteng (nicht berücksichtigt), K. Papadopoulos (nicht berücksichtigt), Pollersbeck (nicht berücksichtigt), Vagnoman (Fußwurzelknochenbruch)

Darmstadt gegen Hamburger SV: Letzte Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.07.2019 2. Bundesliga Hamburger SV Darmstadt 96 1:1 16.03.2019 2. Bundesliga Hamburger SV Darmstadt 96 2:3 05.10.2018 2. Bundesliga Darmstadt 96 Hamburger SV 1:2 22.04.2017 Bundesliga Hamburger SV Darmstadt 96 1:2 04.12.2016 Bundesliga Darmstadt 96 Hamburger SV 0:2

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 18. Spieltag