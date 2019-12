2. Bundesliga: St. Pauli gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

St. Pauli steckt in der Krise. Gegen den SV Wehen Wiesbaden soll der erste Pflichtspielsieg seit Ende September her. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC St. Pauli - Wehen Wiesbaden: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Anstoß ist um 13 Uhr im Millerntor-Stadion. Die Kult-Spielstätte im Hamburger Stadtteil St. Pauli fasst insgesamt 29.546 Zuschauer. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Robert Kempter

Robert Kempter Assistenten: Marcel Gasteier, Marcel Schütz

Marcel Gasteier, Marcel Schütz Vierter Offizieller: Stefan Zielsdorf

Stefan Zielsdorf Videoassistent: Christian Dietz

St. Pauli - SV Wehen: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga. Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Spiel zwischen St. Pauli und Wehen Wiesbaden demzufolge nicht zu sehen. Sky beginnt um 12.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anstoß, mit der Übertragung. Kommentiert wird die Partie von Jürgen Schmitz. Das Spiel könnt Ihr auch in der Sky-Konferenz verfolgen.

Zusätzlich übertragt Sky das Spiel auch im Livestream via SkyGo an. Solltet Ihr kein Sky-Abo haben, das Spiel aber trotzdem live sehen wollen, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen.

Alle Highlights der Partie seht Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Außer den Highlights der 2. Bundesliga überträgt der Streamingdienst auch über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge, alle Spiele der Europa League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie die Serie A, LaLiga und Ligue 1.

FC St. Pauli gegen SV Wehen Wiesbaden: Das Spiel im SPOX-Liveticker

SPOX begleitet das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und SV Wehen Wiesbaden im Liveticker. Ihr könnt Euch zwischen dem Einzeltickerzur Partie und dem Konferenzticker mit allen Samstagsspielen der 2. Bundesliga entscheiden.

FC St. Pauli vs. SV Wehen Wiesbaden: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Jos Luhukay und Rüdiger Rehm ihre Mannschaften aufstellen:

FC St. Pauli: Himmelmann - Zander, Östigard, Coordes, Kuyucu - Knoll - Miyaichi, Sobota, Becker, Gyökeres - Veerman

Himmelmann - Zander, Östigard, Coordes, Kuyucu - Knoll - Miyaichi, Sobota, Becker, Gyökeres - Veerman SV Wehen Wiesbaden: Lindner - Ajani, Mockenhaupt, Dams, Chato, Niemeyer - Mrowca - Aigner, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

Aufsteiger Wiesbaden konnte zuletzt vier Punkte aus den letzten beiden Spielen holen. St. Pauli hat die letzten drei Spiele allesamt verloren, und ist seit dem achten Spieltag sieglos.