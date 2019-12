In der 2. Bundesliga finden am heutigen Sonntag gleich drei Partien parallel statt. Wann die Spiele stattfinden und wo Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX. Mit uns seid Ihr immer am Ball und verpasst garantiert nichts!

Noch drei Spiele heute Nachmittag, dann verabschiedet sich auch die 2. Bundesliga in die Winterpause.

2. Bundesliga: Die heutigen Partien im Überblick

Der 1. FC Heidenheim empfängt den VfL Osnabrück in der Voith-Arena, der SSV Jahn Regensburg gastiert im Ruhrgebiet beim VfL Bochum und Holstein Kiel reist zum SV Sandhausen. Wie gewöhnlich finden die drei Spiele alle zeitgleich um 13.30 Uhr statt.

Termin Uhrzeit Heim Gast 22. Dezember 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim VfL Osnabrück 22. Dezember 13.30 Uhr VfL Bochum SSV Jahn Regensburg 22. Dezember 13.30 Uhr SV Sandhausen Holstein Kiel

2. Bundesliga: Die Sonntagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle drei Spiele des 18. Spieltages in der 2. Bundesliga am heutigen Sonntagnachmittag seht Ihr live und exklusiv bei Sky. Neben der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit allen drei Partien bietet der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, Sky Sport Bundesliga 4 HD und Sky Sport Bundesliga 5 HD auch alle Einzelspiele an. Ihr Moderator am heutigen Sonntag ist Hartmut von Kameke.

Nur für Sky-Kunden gibt es obendrein einen Livestream via SkyGo, der jedoch ebenso wie ein Tagespass über SkyTicket kostenpflichtig ist.

2. Bundesliga: Liveticker auf SPOX

Für alle Fans die nicht die Möglichkeit haben, ins Stadion zu gehen und keinen Sky-Zugang besitzen, aber trotzdem nichts verpassen wollen, bieten wir von SPOX einen Liveticker. Hier seid Ihr immer am Ball. Alle Partien am Sonntagnachmittag und viele weitere Events findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender. Hier geht's zu den Einzelspielen:

1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück

VfL Bochum - SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen - Holstein Kiel

2. Liga heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte Heidenheim gegen Osnabrück beginnen:

Heidenheim : Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Dorsch, Theuerkauf - Schnatterer, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst

: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Dorsch, Theuerkauf - Schnatterer, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst Osnabrück: Kühn - Ajdini, Heyer, van Aken, Agu - U. Taffertshofer, Blacha - Ouahim, N. Schmidt, Br. Henning - Alvarez

So könnten der VfL Bochum und der SSV Jahn Regensburg starten:

Bochum : Riemann - Gamboa, Decarli, Si. Lorenz, Danilo - Losilla, Tesche - Zoller, Wintzheimer, D. Blum - Ganvoula

: Riemann - Gamboa, Decarli, Si. Lorenz, Danilo - Losilla, Tesche - Zoller, Wintzheimer, D. Blum - Ganvoula Regensburg: A. Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Baack, Gimber - Stolze, George - Grüttner, Albers

So könnten Sandhausen und Kiel auflaufen:

Sandhausen : Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Paurevic, Linsmayer, Frey - Halimi - K. Behrens, Bouhaddouz

: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Paurevic, Linsmayer, Frey - Halimi - K. Behrens, Bouhaddouz Kiel: Reimann - Neumann, Wahl, Thesker, Seo - Meffert - Mühling, Özcan - Iyoha, J.-S. Lee - Serra

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Von Abstiegskampf bis Aufstiegsrennen ist heute in der 2. Bundesliga alles geboten. Wer kann sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden?