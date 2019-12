2. Bundesliga heute live: Begegnungen, Termine, TV, Livestream und Liveticker

Drei Spiele stehen heute auf dem Programm der 2. Bundesliga. Wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

2. Bundesliga: Diese Begegnungen stehen heute an

Drei Partien stehen heute im Unterhaus des deutschen Fußballs an:

Datum Uhrzeit Heim Gast 7. Dezember 13 Uhr Hannover 96 Erzgebirge Aue 7. Dezember 13 Uhr Holstein Kiel VfL Osnabrück 7. Dezember 13 Uhr Greuther Fürth VfL Bochum

2. Bundesliga heute live: Alle Begegnungen im TV und Livestream

Die Exklusivrechte an der Übertragung der 2. Bundesliga liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender lässt Euch wie immer die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz.

Streamen könnt Ihr die Spiele entweder via SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder via Sky Ticket (ohne TV-Abo buchbar, monatlich kündbar).

Neu in dieser Saison ist, dass es keine Kommentatoren mehr gibt, die ausschließlich für die Konferenz zuständig sind. Stattdessen wir mit Hilfe eines Moderators, ähnlich wie bei der NFL Red Zone, zwischen den Bildern und Kommentaren der Einzelspieler hin- und hergeschaltet.

2. Bundesliga: Die teuersten Neuzugänge aller Zeiten © getty 1/21 Zuletzt wechselte Silas Wamangituka für 8 Millionen Euro vom FC Paris zum VfB Stuttgart - eine stattliche Summe für einen Transfer in die 2. Bundesliga. Wer die teuersten Transfers im Unterhaus waren, zeigt Euch SPOX. © getty 2/21 Platz 14 - David Kinsombi (Hamburger SV): Kam zur Saison 2019/2020 für 3 Millionen Euro von Holstein Kiel zum HSV. © getty 3/21 Platz 14 - Florian Kainz (1. FC Köln): Wechselte 2018/2019 für 3 Millionen Euro von Werder Bremen ans Geißbockheim. © getty 4/21 Platz 14 - Simon Terodde (VfB Stuttgart): Wechselte 2016/17 für 3 Millionen Euro vom VfL Bochum zum VfB Stuttgart. © getty 5/21 Platz 14 - Stefan Aigner (TSV 1860 München): Verließ 2012/13 Eintracht Frankfurt für 3 Millionen Euro und schloss sich dem damaligen Zweitligisten 1860 München an. © getty 6/21 Platz 14 - Stefan Ilsanker (RB Leipzig): Kam 2015/16 für 3 Millionen Euro aus Salzburg zu RB. © getty 7/21 Platz 14 - Peter Gulacsi (RB Leipzig): Ebenfalls 3 Millionen Euro, ebenfalls aus Salzburg, ebenfalls 2015/16, ebenfalls nach Sachsen. © getty 8/21 Platz 14 - Demba Ba (TSG Hoffenheim): Kam 2007/08 für 3 Millionen Euro aus dem belgischen Mouscron zur TSG. © getty 9/21 Platz 13 - Niklas Hauptmann (1. FC Köln): Für 3,4 Millionen Euro von Dynamo Dresden ins Rheinland (2018/19). © getty 10/21 Platz 11 - Louis Schaub (1. FC Köln): Wechselte 2018/19 für 3,5 Millionen Euro von Rapid Wien zum Effzeh. © getty 11/21 Platz 11 - Marcel Halstenberg (RB Leipzig): Verließ 2015/16 den FC St. Pauli für 3,5 Millionen Euro in Richtung Sachsen. © getty 12/21 Platz 10 - Emil Forsberg (RB Leipzig): Kam 2015/16 für 3,7 Millionen Euro aus Malmö zu den Roten Bullen. © getty 13/21 Platz 9 - Dominick Drexler (1. FC Köln): Schloss sich den Kölnern 2018/19 für 4,5 Millionen Euro an (vorher FC Midtjylland). © getty 14/21 Platz 6 - Benjamin Pavard (VfB Stuttgart): Wechselte 2016/17 für 5 Millionen Euro aus dem französischen Lille ins Ländle. © getty 15/21 Platz 6 - Massimo Bruno (RB Leipzig): Verließ 2014/15 den RSC Anderlecht für 5 Millionen Euro gen Leipzig. © getty 16/21 Platz 6 - Chinedu Obasi (TSG Hoffenheim): 2007/08 von FK Lyn (Norwegen) für 5 Millionen Euro zur TSG. © getty 17/21 Platz 5 - Atinc Nukan (RB Leipzig): Kam 2015/16 von Besiktas zu RB (6 Millionen Euro). © getty 18/21 Platz 3 - Omer Damari (RB Leipzig): Schloss sich 2014/15 für 7 Millionen Euro dem Ost-Klub an (vorher Austria Wien). © getty 19/21 Platz 3 - Carlos Eduardo (TSG Hoffenheim): Kam 2007/08 von Gremio (Brasilien) für 7 Millionen Euro zu den Kraichgauern. © imago images 20/21 Platz 1 - Silas Wamangituka (VfB Stuttgart): Wechselte zur Saison 2019/2020 für 8 Millionen Euro vom FC Paris nach Schwaben. © getty 21/21 Platz 1 - Davie Selke (RB Leipzig): Verließ 2015/16 den Bundesligisten Werder Bremen und ging für 8 Millionen Euro zu RB.

2. Bundesliga im Liveticker

Wir berichten für Euch von allen heutigen Spielen live. Hinter den folgenden Links findet Ihr den jeweiligen Liveticker:

Hannover 96s neuer Trainer Kenan Kocak: Wer ist das eigentlich?

Kenan Kocak wurde 1981 in Kayeri (Türkei) geboren und war, wie viele Trainer, früher selbst Fußballprofi. Er kam bereits als Kind nach Deutschland und begann 1998 bei Phönix Mannheim mit dem Fußballspielen.

Über die Junioren und Amateure von Waldhof Mannheim schaffte es Kocak schließlich in den Kader der ersten Mannschaft und absolvierte zwischen 2002 und 2004 15 Spiele für Waldhof. Es folgten mehrere Stationen in Österreich, in seinem letzten Karrierejahr 2007 kehrte Kocak allerdings wieder zum SV Waldhof Mannheim zurück.

Dort musste der damals 26-Jährige seine Karriere nach seinem zweiten Kreuzbandriss aufgrund von Sportinvalidität beenden. Als Spieler hatte Kocak stets die Position im defensiven Mittelfeld bekleidet.

Zwei Jahre nach seinem Karriereende als Spieler begann Kocak als Trainer zu arbeiten und übernahm nach mehreren Stationen in Mannheim schließlich seinen Herzensklub Waldhof. Von dort aus ging es für ihn 2016 nach Sandhausen, das ihn im Oktober 2018 freistellte. Seit dem 15. November dieses Jahres ist Kocak Trainer bei Hannover 96.

Kenan Kocak: Seine Stationen als Trainer

Kocak absolvierte in der Saison 2015/16 erfolgreich die Ausbildung zum Fußball-Lehrer.