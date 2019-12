In der 2. Bundesliga hat der erste Spieltag der Rückrunde bereits stattgefunden und die 18 Zweitligisten befinden sich in der Winterpause. Wann der 19. Spieltag steigt und welche Begegnungen auf dem Programm stehen, erfahrt Ihr hier.

Das Überraschungsteam Arminia Bielefeld überwintert noch vor den Aufstiegsfavoriten Hamburger SV und VfB Stuttgart an der Tabellenspitze. Zudem sind der 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue auf Tuchfühlung zur Führungsgruppe.

2. Bundesliga, 19. Spieltag: Wann geht die Rückrunde weiter?

Die Rückrunde der zweithöchsten deutschen Spielklasse geht später als die Bundesliga (17. Januar) wieder los. Am 28. Januar eröffnen Spitzenreiter Arminia Bielefeld und der VfL Bochum den 19. Spieltag um 18.30 Uhr, ehe ab 20.30 Uhr unter anderem Hannover 96 im Einsatz ist.

Verfolgen könnt Ihr alle Spiele der 2. Liga live beim Bezahlsender Sky, der sich die Übertragungsrechte an allen Spielen gesichert hat. Wer kein Abonnement besitzt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir tickern alle Zweitliga-Spiele. Hier geht's zum Kalender.

2. Liga - 19. Spieltag im Überblick

Das interessanteste Spiel bestreiten der VfB Stuttgart und Heidenheim. Der Bundesliga-Absteiger hat nur einen Punkt mehr als der FCH auf dem Konto. Mit einem Sieg würde Heidenheim also auf einen Aufstiegsplatz rücken und den VfB aus den Top drei kicken.

Darüber hinaus kommt es zum Tabellenkeller-Kracher zwischen Schlusslicht Dynamo Dresden (13 Punkte) und dem Karlsruher SC. Der KSC steht mit 20 Zählern auf dem 15. Tabellenplatz.

Datum - Anpfiff Heim Gast 28. Januar - 18.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum 28. Januar - 20.30 Uhr Jahn Regensburg Hannover 96 28. Januar - 20.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden Erzgebirge Aue 28. Januar - 20.30 Uhr Greuther Fürth St. Pauli 29. Januar - 18.30 Uhr VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 29. Januar - 20.30 Uhr Holstein Kiel SV Darmstadt 98 29. Januar - 20.30 Uhr VfL Osnabrück SV Sandhausen 29. Januar - 20.30 Uhr Dynamo Dresden Karlsruher SC 30. Januar - 20.30 Uhr Hamburger SV 1. FC Nürnberg

2. Bundesliga: Winter-Transferfenster

In Deutschland und somit auch in der 2. Liga öffnet das Winter-Transferfenster am 1. Januar 2020 und schließt wieder am 31. Januar um 18 Uhr.

In der Premier League, Ligue 1, Serie A und LaLiga macht das Fenster ebenfalls an diesem Tag zu.

2. Liga: Die Tabelle vor der Winterpause