2. Bundesliga, 17. Spieltag: Die Samstagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Halbzeit in der 2. Bundesliga: Der 17. Spieltag steht auf dem Programm. Wie Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

2. Bundesliga: Der 17. Spieltag im Überblick

Diese Partien werden am 17. Spieltag der 2. Bundesliga gespielt:

Datum Uhrzeit Heim Gast 13. Dezember 18.30 Uhr VfL Bochum Hannover 96 13. Dezember 18.30 Uhr Erzgebirge Aue Jahn Regensburg 14. Dezember 13 Uhr 1. FC Heidenheim Arminia Bielefeld 14. Dezember 13 Uhr FC St. Pauli SV Wehen Wiesbaden 14. Dezember 13 Uhr Karlsruher SC SpVgg Greuther Fürth 15. Dezember 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Holstein Kiel 15. Dezember 13.30 Uhr SV Sandhausen Hamburger SV 15. Dezember 13.30 Uhr VfL Osnabrück Dynamo Dresden 16. Dezember 20.30 Uhr SV Darmstadt 98 VfB Stuttgart

© getty

2. Bundesliga: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Die drei Samstagsspiele könnt Ihr somit nur dort live sehen. Alle Partien könnt Ihr entweder einzeln oder in der Konferenz schauen. Bereits um 12.30 Uhr beginnen die Vorberichte zu den Partien.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream via SkyGo an. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, könnt Ihr Euch über Sky Ticket einen Tagespass zulegen und die Partien so im Stream sehen.

Die 2. Bundesliga im SPOX-Liveticker

Falls Ihr kein Sky-Abo habt, aber trotzdem die Spiele der 2. Bundesliga live verfolgen wollt, ist der SPOX-Liveticker die richtige Wahl. Folgende Ticker der 2. Bundesliga bieten wir am Samstag an:

© getty

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

Arminia Bielefeld hat sich bereits überraschend die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga gesichert. Bundesligaabsteiger Nürnberg steht aktuell nur auf Platz 16.