Zum Abschluss des 18. Spieltages der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Heidenheim auf den VfL Osnabrück. Hier erfahrt Ihr alles was Ihr wissen müsst, unter anderem wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Noch 90 Minuten, dann haben auch der 1. FC Heidenheim und der VfL Osnabrück Winterpause.

1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück: Wo und wann findet das Spiel statt?

Voith-Arena in Heidenheim zwei Tage vor Weihnachten: Am heutigen Sonntagnachmittag, 22. Dezember, empfängt der 1. FC Heidenheim am 18. Spieltag der 2. Bundesliga den VfL Osnabrück. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Das Schiedsrichtergespann der Partie besteht aus:

Schiedsrichter : Michael Bacher

: Michael Bacher Assistenten : Tobias Fritsch, Johannes Huber

: Tobias Fritsch, Johannes Huber Vierter Offizieller : Roman Potemkin

: Roman Potemkin VAR: Benedikt Kempkes

1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Live und exklusiv könnt Ihr das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Osnabrück am heutigen Sonntag bei Sky verfolgen. Neben der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit allen drei Sonntags-Partien bietet der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga 3 HD das Duell auch als Einzelspiel an.

1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück im Liveticker bei SPOX

2. Bundesliga: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Zeitgleich zum Spiel in Heidenheim finden zwei weitere Partien statt.

Termin Uhrzeit Heim Gast 22. Dezember 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim VfL Osnabrück 22. Dezember 13.30 Uhr VfL Bochum SSV Jahn Regensburg 22. Dezember 13.30 Uhr SV Sandhausen Holstein Kiel

1. FC Heidenheim vs. VfL Osnabrück: Fakten und Zahlen

Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Heidenheim 1846 und dem VfL Osnabrück in der 2. Liga fand am ersten Spieltag dieser Saison statt. Der FCH gewann bei den Niedersachsen mit 3:1.

Gemeinsame Stärke: Kein anderes Team spielte in dieser Zweitliga-Saison so oft zu null wie der 1. FC Heidenheim (acht-mal) und der VfL Osnabrück (sieben-mal).

Der 1. FC Heidenheim verlor nur eines der jüngsten acht Zweitliga-Spiele (vier Siege, drei Remis): am 14. Spieltag mit 1:3 in Regensburg.

Der VfL Osnabrück ist seit acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen (vier Siege, vier Remis) - aktuell nur Spitzenreiter Bielefeld länger (neun Spiele). Mehr Partien waren es letztmals zwischen September und November 1987 (elf Spiele ohne Niederlage).

1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften beginnen:

Heidenheim : Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Dorsch, Theuerkauf - Schnatterer, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst

: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Dorsch, Theuerkauf - Schnatterer, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst Osnabrück: Kühn - Ajdini, Heyer, van Aken, Agu - U. Taffertshofer, Blacha - Ouahim, N. Schmidt, Br. Henning - Alvarez

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

Sechs-Punkte-Spiel in Heidenheim: Heute wird sich entscheiden, wer weiter oben dran bleibt und wer sich erstmal weiter hinten anstellen muss.