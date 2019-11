Jahn Regensburg gegen Heidenheim heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag empfängt Jahn Regensburg den 1. FC Heidenheim. SPOX liefert alle Infos dazu, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Darüber hinaus verraten wir euch alles, zur aktuellen Tabellensituation und Form der beiden Teams.

Jahn Regensburg gegen Heidenheim: Wann findet das Spiel wo statt?

Das Spiel zwischen dem SSV und dem FC steigt am Sonntag, dem 24. November 2019, um 13.30 Uhr in Regensburg. Der Jahn trägt seine Spiele in der Continental Arena aus.

Die Heimspielstätte der Regensburger wurde am 18. Juli 2015 eröffnet und bietet Platz für 15.210 Zuschauer.

Jahn Regensburg gegen Heidenheim im TV und im Livestream

Zu sehen ist die Partie ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky. Ein anderer Sender überträgt das Spiel nicht. Sky zeigt neben dem Einzelspiel zudem eine Konferenz der Zweitligaspiele. Gliechzeitig spielen noch der VfB Stuttgart und der Karlsruher SC sowie Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg.

Kommentiert wird das Regensburger Spiel von Jörg Dahlmann. Der 60-Jährige ist seit der Saison 2017/2018 für Sky tätig.

Als Livestream ist die Begegnung nur über SkyGo (für TV-Kunden als App verfügbar) und Sky Ticket (ohne TV-Abo buchbar, monatlich kündbar) zu sehen.

Jahn Regensburg gegen Heidenheim im Liveticker

Als weitere Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen, bietet sich ein Liveticker ein. Bei SPOX findet ihr sowohl einen Liveticker zum Einzelspiel als auch zur Konferenz der drei Zweitligaspiele.

Jahn Regensburg gegen Heidenheim: Die Tabellensituation

Die Gastgeber rangieren derzeit im Mittelfeld der Tabelle der 2. Bundesliga. Mit vier Siegen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen aus 13 Spielen steht Regensburg derzeit auf Platz sieben der Tabelle. Den Jahn trennen sechs Punkte vom Relegationsplatz zur 1. Bundesliga und vier Punkte vom Relegationsplatz zur 3. Liga.

Die Gäste stehen derzeit etwas besser da. Nach 13 Spielen hat Heidenheim 20 Punkte auf dem Konto und rangiert damit auf dem vierten Platz der 2. Bundesliga. Mit einem Sieg in Regensburg und einer gleichzeitigen Niederlage des VfB Stuttgart, würde der FC sogar auf den Relegationsrang springen.

Jahn Regensburg gegen Heidenheim: Die Form der beiden Mannschaften

Regensburg befindet sich derzeit in sehr guter Verfassung. Der Jahn hat keines der vergangenen sieben Spiele in der 2. Bundesliga verloren. Allerdings spielte das Team in diesem Zeitraum auch vier Mal Remis, ließ also doch einige Punkte liegen. Im letzten Spiel gewann der SSV spektakulär mit 4:3 gegen Unterhaching.

Auch die Heidenheimer präsentierten sich zuletzt in guter Form und verloren keines ihrer letzten fünf Spiele in der 2. Bundesliga. Zuletzt gewann man mit 3:2 gegen die Wüzburger Kicker, zuvor schlug die Mannschaft Hannover 96 eindrucksvoll mit 4:0. Am 30. Oktober schied Heidenheim allerdings mit 1:4 klar gegen Werder Bremen aus dem DFB-Pokal aus.

Alle Zweitliga-Aufeinandertreffen der beiden Teams findet ihr hier im Überblick: