2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nord-Derby in der 2. Bundesliga: Holstein Kiel empfängt heute den Hamburger SV. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um die Partie. Außerdem erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie der Störche gegen den HSV im TV und Livestream sehen könnt.

In der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel alle Partien gegen den HSV mit einem Torverhältnis von insgesamt 6:1 gewonnen.

Holstein Kiel gegen HSV: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die heutige Partie findet um 13 Uhr im Kieler Holstein-Stadion statt. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Christian Dinger

Christian Dinger Assistenten: Tobias Christ, Christian Bandurski

Tobias Christ, Christian Bandurski Vierter Offizieller: Franz Bokop

Franz Bokop VAR: Christof Günsch

Christof Günsch VAR-Assistent: Jonas Weickenmeier

2. Liga: Holstein Kiel gegen Hamburger SV heute im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Liga werden live und exklusiv von Sky übertragen. Somit berichtet der Pay-TV-Sender auch von dieser Partie. Bereits um 12.30 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderator: Peter Hardenacke

Peter Hardenacke Kommentator: Jürgen Schmitz

Die Begegnung ist bei Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen, zudem bietet der Bezahlsender einen Livestream via Sky Go an, um auch unterwegs auf den mobilen Endgeräten auf dem Laufenden zu bleiben.

Kiel gegen HSV: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Auch ohne kostenpflichtiges Abonnement müsst Ihr nicht auf das Spiel verzichten: SPOX tickert für Euch alle Begegnungen der 2. Liga live.

Holstein Kiel gegen HSV: Alle Duelle im Überblick

Die letzten beiden Spiele gegen den HSV gewannen die Störche aus Kiel.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga So. 23.12.2018 Holstein Kiel Hamburger SV 3:1 2. Bundesliga Fr. 03.08.2018 Hamburger SV Holstein Kiel 0:3 DFB-Pokal (1. Runde) So. 05.08.2007 Holstein Kiel Hamburger SV 0:5 Oberliga Nord So. 27.01.1963 Holstein Kiel Hamburger SV 1:1 Oberliga Nord Sa. 24.11.1962 Hamburger SV Holstein Kiel 3:2 Oberliga Nord Mi. 21.03.1962 Hamburger SV Holstein Kiel 1:2 Oberliga Nord So. 15.10.1961 Holstein Kiel Hamburger SV 2:6 Oberliga Nord Mi. 19.10.1960 Hamburger SV Holstein Kiel 1:0

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor Kiel gegen HSV

Der HSV führt nach zwölf Spieltagen mit 25 Punkten die Tabelle an, die Kieler verweilen auf Rang 12.