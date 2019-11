2. Liga heute live: Spielplan, Partien und Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag finden in der 2. Liga drei Partien statt. Welche das sind und wo Ihr diese im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Abgeschlossen wird der 14. Spieltag am Montag von Hannover 96, das den SV Darmstadt 98 empfängt.

2. Liga heute live: Partien und Spielplan

Die Begegnung, die sicherlich am meisten erwartet wird, ist das Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC. Doch nicht nur hier soll es zur Sache gehen, auch das zweite Derby des Tages verspricht Spannung: Greuther Fürth gegen den 1. FC Nürnberg. Außerdem duellieren sich Jahn Regensburg und der 1. FC Heidenheim.

Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 13.30 Uhr VfB Stuttgart Karlsruher SC 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth 1. FC Nürnberg 13.30 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Heidenheim

2. Liga heute live im TV und Livestream

Wie immer in der 2. Liga zeigt der Pay-TV-Sender Sky auch heute alle Partien live und exklusiv. Eine Übertragung im Free-TV gibt es damit nicht.

Dafür bietet Sky neben den Einzelspielen auch eine Konferenz an. Zudem ist das Programm neben der klassischen Übertragung im Pay-TV auch via Sky Go im Livestream erhältlich. Zu finden sind die Spiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5. Los geht es jeweils um 12.30 Uhr.

2. Liga: Alle Spiele heute im Liveticker verfolgen

Ihr habt kein Sky? Kein Problem. Auf SPOX seid Ihr mit dem Liveticker ebenfalls bestens aufgehoben und verpasst keine wichtige Spielsituation.

VfB Stuttgart - Karlsruher SC: Ärger beim Derby?

Hunderte Beamte der Landes- und Bundespolizeit werden rund um das Derby im Schwabenländle beschäftigt sein. Sogar zwei Wasserwerfer stehen zur Verfügung, falls die Situation eskalieren sollte.

Besonders am Cannstatter Bahnhof gilt Alarmbereitschaft, immerhin werden hier tausende VfB-Fans erwartet. Für die KSC-Fans ist wiederum die Benz-Straße gesperrt, damit diese zur Mercedes-Benz Arena gelangen können.

2. Liga: Tabelle am Sonntag

Der VfB braucht einen Sieg, um Schritt mit Tabellenführer Hamburger SV zu halten. Dem Club wiederum würde ein Dreier gut tun, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Hier der Gesamtüberblick über die Tabelle: