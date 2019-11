1. FC Nürnberg gegen Arminia Bielefeld heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg am heutigen Sonntag Arminia Bielefeld. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die kriselnden Nürnberger haben das Überraschungsteam aus Bielefeld zu Gast, das mit einem Sieg die Tabellenführung vom Hamburger SV übernehmen kann, nachdem sowohl der HSV als auch der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag Punkte liegen gelassen haben. Der FCN zog unter die Woche die berühmte Reißleine und beurlaubte Trainer Damir Canadi, nachdem der Club mit 1:3 gegen den VfL Bochum verloren hatte. Da noch kein Nachfolger gefunden wurde, steht Marek Mintal heute als Interimstrainer an der Seitenlinie.

1. FC Nürnberg vs. Arminia Bielefeld heute live: Ort und Anpfiff

Wie üblich steigt das Sonntagsspiel der 2. Bundesliga um 13.30 Uhr, wenn Nürnberg die Arminia aus Bielefeld empfängt. Gespielt wird im Max-Morlock-Stadion, das eine Kapazität von 50.000 Plätzen hat.

Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich, der von Jonas Weickenmeier und Fynn Kohn assistiert wird. Als vierter Offizieller fungiert Asmir Osmanagic.

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream

Wer die 2. Bundesliga in dieser Saison live sehen will, kommt nicht um ein Abonnement von Sky herum. Der Bezahlsender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse und zeigt somit auch Nürnberg gegen Bielefeld live. Neben der üblichen Live-Berichterstattung im TV bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden auch einen Livestream via SkyGo oder mit dem monatlich kündbaren SkyTicket an.

1. FC Nürnberg gegen Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Solltet Ihr das benötigte Abo nicht haben, seid Ihr bei SPOX genau richtig. Wir liefern zu allen Spielen der 2. Bundesliga einen ausführlichen Liveticker, in dem Ihr nichts verpasst. Hier geht's zum Liveticker für das Spiel Nürnberg gegen Bielefeld.

2. Bundesliga: Der Spieltag im Überblick

Neben der Partie in Nürnberg stehen heute noch zwei weitere Spiele auf dem Programm. Heidenheim empfängt Hannover, Regensburg gastiert in Darmstadt.

Heim Gast Ergebnis/Anpfiff St. Pauli VfL Bochum 1:1 Dynamo Dresden SV Wehen Wiesbaden 1:0 Holstein Kiel Hamburger SV 1:1 SV Sandhausen Greuther Fürth 3:2 VfL Osnabrück VfB Stuttgart 1:0 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld So., 13.30 Uhr Darmstadt 98 Jahn Regensburg So., 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim Hannover 96 So., 13.30 Uhr Karlsruher SC Erzgebirge Aue Mo., 20.30 Uhr

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Die Zweitliga-Tabelle vor den heutigen Spielen: