2. Liga: VfL Bochum gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga spielt heute der VfL Bochum gegen den Karlsruher SC. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Besonders wichtig ist das Spiel für den VfL Bochum. Mit einem Sieg würde sich der VfL ein wenig Luft im engen Tabellenkeller der 2. Bundesliga verschaffen.

2. Liga: Bochum vs. Karlsruhe - Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Vonovia Ruhrstadion.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Nicolas Winter

Nicolas Winter Assistenten: Wolfgang Haslberger, Lothar Ostheimer

Wolfgang Haslberger, Lothar Ostheimer Vierter Offizieller: Dominik Jolk

Dominik Jolk VAR: Benjamin Brand

Benjamin Brand VAR-Assistent: Markus Wollenweber

© getty

Bochum gegen Karlsruhe heute im TV und Livestream

Auch in der aktuellen Saison liegt die 2. Bundesliga in den Händen des Pay-TV-Senders Sky. Das Spiel ist sowohl in der Konferenzschaltung (Sky Sport Bundesliga 2) als auch einzeln (Sky Sport Bundesliga 5) zu sehen - beide Übertragungen starten eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 13 Uhr.

Moderator: Helmut von Kameke

Helmut von Kameke Kommentator Einzelspiel: Jörg Dahlmann

Das gesamte Programm können Sky-Kunden auch mit Sky Go streamen. Ihr könnt Euch aber auch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen.

2. Liga: Bochum vs. KSC heute im LIVE-TICKER

Auch ohne ein Sky-Abonnement müsst Ihr nicht auf die 2. Bundesliga verzichten. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr diese Partie, eine Konferenz zur 2. Liga, sowie viele weitere Sportereignisse - und verpasst damit keine wichtige Szene aus der Sportwelt.

Bochum vs. Karlsruher SC: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Gastgeber müssen auf folgende Spieler verzichten: Ulrich Bapoh (Kreuzbandriss), Patrick Fabian (Knie-OP), Maxim Leitsch (Muskelverletzung) und Görkem Saglam (Fußprellung).

Bei den Gästen stehen Sven Müller (Bandscheibenvorfall) und Lukas Grozurek (Grippe) nicht zur Verfügung.

Bochum: Riemann - Gamboa, Lorenz, Decarli, Soares - Janelt, Losilla - Zoller, Maier, Blum - Ganvoula

Riemann - Gamboa, Lorenz, Decarli, Soares - Janelt, Losilla - Zoller, Maier, Blum - Ganvoula Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Pisot, Gordon, Roßbach - Pourie, Stiefler, Fröde, Wanitzek, Lorenz - Hofmann

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Die letzten Duelle

Zehn der insgesamt 18 Spiele zwischen beiden Teams endeten in einem Remis.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 05.02.2017 1:1 2. Bundesliga 13.08.2016 1:1 2. Bundesliga 22.04.2016 1:1 2. Bundesliga 06.11.2015 3:0 2. Bundesliga 21.02.2015 0:0 2. Bundesliga 12.09.2014 1:1

Die Tabelle der 2. Liga

Mit einem Sieg springt Karlsruhe sogar auf Platz fünf in der Zweitligatabelle. Mit drei Punkten wäre Bochum dagegen ganz dicht hinter dem KSC auf Platz 12.