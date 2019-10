HSV, News und Gerüchte - FCB-Leihgabe Adrian Fein: "HSV ist ein Riesenverein und kein Sprungbrett"

Adrian Fein hat sich begeistert über den Hamburger SV geäußert. Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart geht fest von einem Aufstieg des HSV aus. Hier gibt es News und Gerüchte zum HSV.

FCB-Leihgabe Adrian Fein: "HSV ist ein Riesenverein"

Adrian Fein hat sich begeistert über den Hamburger SV geäußert. "Der HSV ist in meiner Welt ein Riesenverein und kein Sprungbrett", sagte Fein, der aktuell vom FC Bayern München ausgeliehen ist, dem kicker. Am Wochenende gewann er mit dem HSV 6:2 gegen den VfB Stuttgart.

"Hier entsteht etwas völlig Neues. Im Vergleich zu den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass man den HSV fast nicht wiedererkennt", sagte Fein. Der Leihvertrag gilt bis kommenden Sommer, dann ist er bis 2021 an den FC Bayern gebunden.

Feins Ziel ist es , sich irgendwann beim FC Bayern durchzusetzen: "Natürlich habe ich im Kopf, dort auch mal spielen zu wollen."

In der vergangenen Saison spielte er per Leihe beim SSV Jahn Regensburg: "Ich habe bisher genau die Schritte gemacht, die für mich richtig waren, die ich in Abstimmung mit meinem Berater gewählt habe: erst der Schritt in den Herrenfußball, jetzt der zu einem großen Klub mit Strahlkraft. Für mich war es wichtig, nicht von null auf 100 zu gehen. Ich bin als Typ anfangs immer eher schüchtern und auch jetzt noch keiner, der sich in den Vordergrund drängt."

Sven Mislintat gratuliert HSV zum Aufstieg

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart geht fest von einem Aufstieg des aktuellen Tabellenführers Hamburger SV aus.

"Man kann dem HSV zum ersten Aufstiegsplatz gratulieren", sagte er nach der 2:6-Niederlage seiner Mannschaft in Hamburg. Für Stuttgart gehe es nun darum, zu beweisen, "dass wir gut genug sind, um für den zweiten Aufstiegsplatz zu kämpfen".

