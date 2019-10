Hamburger SV (HSV) gegen VfB Stuttgart: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Topspiel in Liga zwei empfängt heute der Hamburger SV den VfB Stuttgart. SPOX gibt euch alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort des Aufeinandertreffens ist das 57.000 Zuschauer fassende Volksparkstadion im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld. Der Spielbeginn ist auf 13 Uhr terminiert. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter : Deniz Aytekin

: Deniz Aytekin Assistenten : Christian Dietz, Eduard Beitinger

: Christian Dietz, Eduard Beitinger Vierter Offizieller : Florian Lechner

: Florian Lechner VAR: Sören Storks

HSV vs. VfB: Die Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky übertragen - so auch die heutige Partie. Ab 12.30 Uhr beginnt auf SkySport Bundesliga 3 HD die Übertragung mit Kommentator Jürgen Schmitz. Neben der Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden via SkyGo auch einen Livetream an.

Hamburg - Stuttgart: Liveticker

Wer kein Sky-Abo besitzt, kann hier bei SPOX vorbei schauen. In unserem Liveticker seid Ihr ebenfalls live mit dabei.

Hamburger SV gegen VfB: Vorschau

Im Spitzenduell in Liga zwei stehen sich die beiden Traditionsvereine heute zum 115. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber - das erste Mal jedoch im deutschen Unterhaus. Der VfB Stuttgart steckt auf der einen Seite leicht in der Krise. Nach einem starken Saisonstart mit sechs Siegen aus acht Spielen konnte man sich bereits ein kleines Polster auf die Konkurrenz erarbeiten.

Dieses Polster schmiss der VfB in den vergangenen zwei Spieltagen aber aus dem Fenster, als die Mannschaft von Trainer Tim Walter erst gegen Kellerkind Wiesbaden und danach gegen Walters Ex-Klub Holstein Kiel verlor.

Davon profitierte unter anderem Gegner HSV, der sich immer mehr an die Schwaben heran schlich und den VfB in der Tabelle schließlich überholte. Lediglich im Derby gegen den FC St. Pauli ging der HSV als Verlierer vom Platz - ist aber seit nun vier Ligaspielen ungeschlagen.

HSV - Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Dudziak, Kittel - Harnik, Hinterseer, Jatta

Bei Hamburg fehlen: S. Ambrosius (nicht berücksichtigt), Ewerton (nicht berücksichtigt), Gyamerah (Wadenbeinbruch), Knost (nicht berücksichtigt), Kwarteng (nicht berücksichtigt), K. Papadopoulos (nicht berücksichtigt), Pollersbeck (nicht berücksichtigt)

VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Awoudja, Kempf, Insua - Karazor - Ascacibar, Mangala - P. Förster - Wamangituka, Gonzalez

Bei Stuttgart fehlen: Aidonis (nicht berücksichtigt), Badstuber (Zusätzlich zur Gelb-Rot-Sperre ein weiteres Spiel), Didavi (Muskelbündelriss in der Wade), Grahl (nicht berücksichtigt), Hornung (nicht berücksichtigt), Kalajdzic (Kreuzband-, Innenband- und Außenmeniskusriss im linken Knie), M. Kaminski (Kreuzbandriss im rechten Knie), Mack (Knöchelbruch), Sosa (Rückstand nach Gehirnerschütterung)

Hamburger SV gegen VfB: Letzte Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 31.03.18 Bundesliga VfB Stuttgart Hamburger SV 1:1 04.11.17 Bundesliga Hamburger SV VfB Stuttgart 3:1 30.01.16 Bundesliga VfB Stuttgart Hamburger SV 2:1 22.08.15 Bundesliga Hamburger SV VfB Stuttgart 3:2 16.05.15 Bundesliga VfB Stuttgart Hamburger SV 2:1

2. Bundesliga: Die Tabelle

Hamburg und Stuttgart führen die Tabelle der 2. Liga an. Dahinter liegen Bielefeld und Aue.