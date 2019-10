2. Liga: FC Heidenheim vs. VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga spielt heute der FC Heidenheim gegen den VfL Bochum. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Heidenheim vs. Bochum: Ort, Uhrzeit, Schiedsrichter

Die Partie der beiden Teams beginnt heute um 13.30 Uhr im Heidenheimer Voith-Arena. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Michael Bacher

Michael Bacher Assistenten: Tobias Fritsch, Johannes Huber

Tobias Fritsch, Johannes Huber Vierter Offizieller: Lothar Ostheimer

Lothar Ostheimer VAR: Christian Dietz

Christian Dietz VAR-Assistent: Steffen Brütting

Heidenheim vs. Bochum heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel der Bochumer in Heidenheim ist wie alle Begegnungen der 2. Liga live und exklusiv bei Sky und somit nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet zu den Sonntagsspielen die Optionen Einzelspiel und Konferenz an.

Die Übertragung startet um 13 Uhr mit Moderator Hartmut von Kameke. Neben der Übertragung im TV bietet Euch Sky außerdem einen Livestram via Sky Go an. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen und so die Partie sehen.

2. Liga: Heidenheim vs. Bochum heute im LIVE-TICKER

Ohne Sky-Abo oder ohne genügend Datenvolumen für den Livestream könnt Ihr, wie immer, auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.

Es gibt bei SPOX sogar eine Konferenz mit allen anderen Zweitliga-Partien des Tages.

FC Heidenheim vs. VfL Bochum: Die Aufstellungen

So spielen die Teams:

FCH: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Schnatterer, Dorsch, Griesbeck, Kerschbaumer - Leipertz, Kerschbaumer

Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Schnatterer, Dorsch, Griesbeck, Kerschbaumer - Leipertz, Kerschbaumer VFL: Riemann - Gamboa, Lorenz, Decarli, Soares - Maier, Losilla, Janelt, Blum - Ganvoula, Zoller

2. Liga: Die Tabelle vor Nürnberg gegen St. Pauli

Um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, brauchen beide Teams einen Dreier.