2. Liga: Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 11. Spieltag der 2. Liga ist Überraschungsteam Arminia Bielefeld bei Abstiegskandidat Dynamo Dresden im Einsatz. Wo Ihr die heutige Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Dynamo gegen Arminia: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Zweitligapartie zwischen Dresden und Bielefeld findet am heutigen Samstag (26. Oktober) um 13 Uhr statt. Spielstätte ist das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, das 32.066 Zuschauern Platz bietet.

Dresden vs. Bielefeld heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel der Arminia in Dresden ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich Sky die Übertragungsrechte für alle Begegnungen der 2. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender bietet Euch für das Spiel Dynamo - Arminia zwei Optionen an: Eine Konferenzschaltung mit allen Samstagsspielen oder das Einzelspiel.

Ab 12.30 Uhr startet die Vorberichterstattung mit Moderator Stefan Hempel, das Einzelspiel findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 5, die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Neben der TV-Übertragung stellt Euch Sky auch einen Livestream via Sky Go zur Verfügung.

© getty

2. Liga: Dresden - Bielefeld heute im LIVE-TICKER

Falls Ihr nicht auf das Bezahlangebot von Sky zurückgreifen wollt, bietet Euch SPOX alternativ einen ausführlichen Liveticker an. Dort bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was in Dresden passiert.

Hier geht's zum Ticker der Partie Dresden vs. Bielefeld.

2. Liga: Der 11. Spieltag im Überblick

Am morgigen Sonntag kommt es zum absoluten Topspiel der 2. Liga, wenn der Hamburger SV den VfB Stuttgart im Volksparkstadion empfängt. In Kiel steigt dahingegen das Kellerduell zwischen Holstein und Bochum, die beide auf einen Sieg und den damit verbundenen Befreiungsschlag hoffen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 25.10 18.30 Uhr Damstadt 98 FC Ergebirge Aue 25.10 18.30 Uhr Holstein Kiel VfL Bochum 26.10 13 Uhr Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 26.10 13 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 26.10 13 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 27.10 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Jahn Regensburg 27.10 13.30 Uhr VfL Osnabrück Greuther Fürth 27.10 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim FC St. Pauli 28.10 20.30 Uhr SV Sandhausen SV Wehen Wiesbaden





2. Liga: Die Tabelle mit Dresden und Bielefeld