2. Liga: Samstagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag rollt in drei Stadien der 2. Liga der Ball. Wir zeigen Euch, welche Spiele angesetzt sind und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

2. Bundesliga: Die Spiele am Samstag im Überblick

Der HSV empfängt am neunten Spieltag die SpVgg Greuther Fürth. In Dresden gastiert Hannover. H96-Trainer Mirko Slomka steht dabei gehörig unter Druck. Bei einer weiteren Niederlage könnte er entlassen werden.

Außerdem treffen in Sandhausen die beiden Überraschungsteams der aktuellen Saison aufeinander. Aue könnte dabei sogar auf einen Aufstiegsplatz springen.

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam Spox-Liveticker 05.10.2019 13 Uhr Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth Liveticker 05.10.2019 13 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 Liveticker 05.10.2019 13 Uhr Sandhausen FC Erzgebirge Aue Liveticker

2. Bundesliga live: Der 9. Spieltag heute im TV und Livestream

Die 2. Liga könnt Ihr live nur bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte und überträgt alle Spiele. Am Samstag beginnt die Vorberichterstattung eine halbe Stunde vor Anpfiff der drei Begegnungen. Moderator Peter Hardenacke wird durch die Sendung führen.

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth: Kommentator Sven Haist

Sven Haist Dynamo Dresden - Hannover 96: Kommentator Markus Götz

Markus Götz SV Sandhausen - Erzgebirge Aue: Kommentator Ulli Potofski

Zudem bietet Sky eine Konferenz mit allen drei Spielen an. In dieser verpasst Ihr kein Tor und keine wichtige Spielszene. Darüber hinaus ist das gesamte Angebot auch online abrufbar. Zu den Einzelspielen und zur Konferenz bietet Sky Livestreams an. Sky-Kunden können diese via SkyGo oder Sky-Ticket verfolgen.

2. Liga: Liveticker und Highlights

Ihr habt keinen Sky-Account, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann seid ihr bei SPOX und DAZN goldrichtig. SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Liga einen eigenen Liveticker an, mit dem Ihr immer am Ball bleibt.

Bewegtbild liefert Euch dagegen DAZN. Nur 40 Minuten nach Abpfiff der Partien sind die Highlights auf der Plattform zu finden. Neben den Zusammenfassungen der 2. Liga sind auch die Bundesliga-Highlights abrufbar.

Darüber hinaus zeigt DAZN ausgewählte Spiele der Champions League sowie alle Partien der Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

2. Liga: Die Tabelle vor den Samtagsspielen

Hannover könnte mit einem Sieg Anschluss an das Mittelfeld der 2. Liga gewinnen. Der HSV will dagegen seinen Platz auf einem Aufstiegsrang verteidigen. Aue könnte mit einem Dreier auf diesen vorrücken, bei einer Niederlage dagegen würde Sandhausen mit den Veilchen gleichziehen.